Analizan en Ancap pasos adicionales

La presidente de Ancap, Marta Jara, dijo a El País que "es un tema complejo en el sentido que tiene muchas aristas y hemos cooperado con todos los requerimientos que hizo la Justicia" y como "siempre evaluamos qué tenemos que hacer para cumplir todas nuestras obligaciones, a los abogados de ALUR (que integra el grupo Ancap) les hemos pedido que nos asesoren si hay alguna obligación que haya que seguir cumpliendo".

"Yo he recibido comentarios por las redes de que tenemos que defender los intereses. Es lo que estamos haciendo pero tenemos que estar bien asesorados, entender bien el tema", agregó.

La solicitud de Ancap a los abogados se realizó luego de que el fiscal Luis Pacheco pidiera el archivo de la acusación que el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, había hecho contra su colega frenteamplista por el uso indebido de tarjetas corporativas.



Jara no quiso decir si luego del análisis podría haber una denuncia contra De León pero recordó que el fiscal Pacheco señaló que el uso irregular de las tarjetas corporativas por parte del hoy senador no había sido por montos que ameritasen un pedido de procesamiento.

Pacheco también manejó en su pedido de archivo el argumento de que ALUR no tenía una reglamentación sobre el uso de tarjetas corporativas. "No pido el procesamiento porque la propia empresa no lo denuncia ni tampoco la accionista minorista (Petróleo de Venezuela) lo hizo", explicó Pacheco a El País. "De León acreditó la mayoría de los gastos; se referían a erogaciones en alojamientos, combustible, transporte y alimentación. Todos vinculados a viajes", agregó el fiscal en su solicitud de archivo.