Análisis: la derrota de Martínez, el panorama de la coalición y la votación de los colorados

Con los resultados publicados por la Corte Electoral ya se puede hacer un análisis al respecto del panorama político que dejaron las elecciones departamentales y municipales. "Es un mapa dentro de lo esperable, pero en esa franja dentro de lo esperable creo que termina siendo cercano a las hipótesis más favorables para la coalición multicolor", explicó Ignacio Zuasnabar, director de Opinión Pública de Equipos Consultores.

La coalición "esperaba ganar hasta un máximo de 16 intendencias, incluyendo Salto y, salvo por Salto, el resto de los objetivo políticos se cumplieron", expresó el analista de opinión en diálogo con Informativo Carve. "Como contrapartida, el Frente Amplio que pretendía mantener al menos 4, 5 o 6 de sus gobiernos departamentales, termina solo repitiendo 3 (Montevideo, Canelones y Salto)".

Zuasnabar explicó que, de todas maneras, los departamentos que retuvo el Frente Amplio implican los que tienen mayor concentración poblacional.

"El Frente Amplio retiene a la capital, eso era para ellos un objetivo básico y central. Si lo hubiera perdido esta elección hubiera tenido un tono muy distinto", aseguró.

"Doble derrota" de Martínez

Si bien la diferencia entre Cosse y Álvaro Villar fue más moderada, el posicionamiento de Daniel Martínez en el tercer lugar se presentó con claridad.

Respecto al futuro político del ex intendente, Zuasnabar expresó que "hay más interrogantes", debido a que terminó con "una doble derrota", expresó a Informativo Carve.



"Martínez era un dirigente político con una fuerte adscripción sectorial: fue legislador, fue ministro, fue presidente de Ancap, fue intendente de Montevideo, fue candidato a presidente, gana la interna y hasta mitad de 2019 su futuro político parecía auspicioso", relató el analista.

Sin embargo, indicó Zuasnabar, terminó "con una doble derrota con una campaña departamental que al final del camino lo tiene con resultados muy magros: un 12% de los votos en la capital del país, habiendo tenido en el camino diferencias fuertes con su sector Partido Socialista, que de hecho termina apoyando a Cosse".



"Es difícil imaginarse en dónde Martínez en los próximos años puede tener algún rol político, porque tampoco es legislador. La única de los tres que en caso de haber perdido hubiera mantenido su estatus político era Cosse", indicó el analista y expresó que esto suponiendo que tanto el exintendente como Villar quisieran seguir un camino político.

Votación para Rivera

El Partido Colorado "venía de hacer una magra votación departamental ya desde 2015 y tuvo cierta recuperación a nivel nacional en la elección de octubre de 2019", relató el analista.

"Es bastante claro que en lo que va del Siglo XXI, el Partido Colorado, que fue el partido histórico de gobierno y el mayoritario de Uruguay, no ha logrado tener ninguna votación significativa, por encima del 20% a nivel país", explicó Zuasnabar.



"Por supuesto que está en un lugar claro del tercer partido de gobierno, pero me parece mucho más amenazante la situación de Cabildo Abierto, que si bien es un partido más nuevo en octubre llegó casi a igualar los votos del Partido Colorado y sin embargo eso ahora no repito".



Esto se puede explicar, indicó el analista, en que en las elecciones nacionales los simpatizantes de Cabildo Abierto tenían la figura de Guido Manini Ríos como referencia, sin embargo esta figura de liderazgo no se repitió en el resto de los departamentos.