Amplían denuncia contra el Fondes por "fraude a la ley"

Pese a que se trata de una empresa cerrada y que en su momento le adeudaba US$ 12 millones al Fondo de Desarrollo Estructural del gobierno (Fondes), la cooperativa autogestionada Envidrio recibió un nuevo préstamo por US$ 1 millón, esta vez del Instituto Nacional de Formación y Empleo (Inefop).

Eso hizo que el diputado nacionalista Rodrigo Goñi resolviera presentar una ampliación de la denuncia penal que en su momento llevara a los estrados contra la gestión del Fondes, considerando que se ha cometido "un fraude a la ley", responsabilizando, a la vez, al ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) "por avalar la asistencia financiera ilegítima" a la cooperativa.

El anuncio fue realizado por Goñi luego de participar en la reunión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde se consideró el inciso correspondiente al MTSS, con la presencia del ministro Ernesto Murro.

En la comisión el clima arrancó tenso porque los legisladores del oficialismo conocían que en las horas previas a la comparecencia de Murro, desde la bancada del Partido Nacional se había anunciado el propósito de interpelar al jerarca por la situación del Fondes.

En ese contexto, Murro no quiso contestar algunas preguntas de Goñi y de su colega Gerardo Amarilla, bajo el argumento de que ese no era tema de la Rendición, a lo cual los diputados respondieron que sí lo era. Pero Murro insistió en que eso (el Fondes y Envidrio) no eran asuntos relativos al contenido de la Rendición.

Intervino entonces el nacionalista Gustavo Penadés para decirle al ministro que "debía quedar constancia" de que Murro "se negaba a responder a una comisión parlamentaria sobre la Rendición".

Y que los legisladores "lamentamos mucho" esa actitud porque "todos los ministros habían accedido a contestar, en algunos casos sobre asuntos no estrictamente vinculados al contenido de la Rendición".

Pero no fue Murro sino el diputado del MPP Alejandro Sánchez quien anunció finalmente que el ministerio enviaría la información solicitada al ministro en la comisión legislativa sobre el nuevo préstamo del Fondes en forma escrita.

Goñi indicó que el jueves 2 tomó conocimiento que la Auditoría Interna de la Nación observó a Inefop por "fallas en la Rendición de Cuentas y falta de definición de objetivos específicos e indicadores que permitan medir los resultados objetivamente, así como inexistencia de criterios respecto a la elegibilidad del gasto".

Investigadora.

Para el legislador "esto puede explicar en parte el absurdo préstamo a Envidrio por más de un millón de dólares. Pero no puede justificarlo, ni legal ni económicamente", agregó.

Goñi recordó que luego del primer crédito otorgado a Ebigold S.A. (Envidrio) en setiembre de 2012 por un monto de US$ 5,5 millones, la empresa volvió a solicitar nuevos préstamos por otros US$ 6 millones en diciembre de 2013.

Ante esta segunda solicitud de dinero, el informe de la Unidad Técnica del Fondes estableció que solo "podrá ser contemplado si es un préstamo de corto plazo a cancelar con los desembolsos de la capitalización de la empresa venezolana" Venvidrio Venezuela, es decir con su respaldo. Fue así que se le otorgó el segundo préstamo.

En relación a los antecedentes de asistencia crediticia del Estado a Inefop, cabe recordar que en junio de 2015 y ante la presunción de irregularidades, el diputado Goñi pidió la formación de una comisión investigadora parlamentaria "para aclarar las condiciones en que se habían otorgado los préstamos del Fondes, en particular los concedidos a Envidrio".

Pero la investigadora "fue denegada por las mayorías del Frente Amplio". Y más adelante, en octubre de 2017, junto a otros legisladores presentó una denuncia penal que ahora se ampliará con el caso del nuevo préstamo a Envidrio.

Fraude.

Pero ahora el legislador agregó que el segundo préstamo de US$ 6 millones, que fue capitalizado con fondos venezolanos, "y cuyo destino directo debía ser la devolución inmediata al Fondes, fue desviado indebidamente con la evidente complicidad del propio Fondes mediante una acción arbitraria, abusiva y en claro conocimiento del grave daño que se genera al Estado".

Para Goñi, con el préstamo a Envidrio "y otros que se es-tán actualmente consideran-do, se está desnaturalizando la función del Inefop y desvian- do el destino establecido por ley en relación de los recursos del Fondo de Reconversión Laboral".

"Ante la operación disparatada que se ha configurado, no es exagerado señalar que estamos ante un fraude a la ley; esto es, la realización de un fraude por medio de un acto o negocio jurídico amparándose en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos, que, no siendo los propios de esa norma, sean además contrarios a otra ley existente del ordenamiento jurídico", expresó el legislador.

Y por ese motivo Goñi echó las responsabilidades encima del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diciendo que "es responsable en reiteración real del otorgamiento de préstamos millonarios irregulares a Envidrio", por lo cual consideró a modo de resumen que "es nuestro deber poner estos hechos en conocimiento de la Justicia". Por eso ampliará la denuncia del año pasado.

La Jutep debe dictaminar sobre los préstamos

A pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) deberá pronunciarse sobre si en el préstamo otorgado por el Fondo de Desarrollo (Fondes) a Alas U y a Envidrio se observaron "las pautas" y "criterios" establecidos por la normativa vigente. Para la defensa de los legisladores denunciantes Rodrigo Goñi y Jaime Trobo, y el exlegislador Gonzalo Mujica, el nuevo préstamo vía Inefop "configura una nueva arbitrariedad" del Estado.