Amorín acusa al gobierno de un “nuevo fracaso de gestión” por déficit fiscal

El senador de la Lista 15 y precandidato colorado a la Presidencia, José Amorín Batlle, criticó al gobierno por el manejo de la economía, en particular por su gestión para reducir el déficit fiscal.

Durante una actividad en la ciudad de Durazno celebrada este viernes, Amorín Batlle dijo que el oficialismo reconoció que no cumplirá con una de sus promesas electorales y de gobierno. “Es un nuevo fracaso de la gestión, otra promesa incumplida y un sistema agotado”, sentenció.



Así, el precandidato colorado se pronunció acerca de las afirmaciones del ministro de Economía, Danilo Astori, quien sostuvo la semana pasada que las medidas implementadas por el Ejecutivo para corregir las cuentas públicas no han surtido el efecto deseado. “Hasta ahora el resultado no ha sido el que esperábamos y, por lo tanto, la conclusión es una sola: hay que seguir insistiendo y profundizando este trabajo”, señaló Astori a Telemundo.



El último dato de déficit fiscal sufrió una corrección al alza por parte del Ministerio de Economía, situándolo en un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB), dos décimas por encima de lo anunciado antes.



En ese contexto, Amorín Batlle enfatizó durante el acto en Durazno que el gobierno ha incrementado la carga impositiva a la población, y que esos recursos “se han malgastado”.



“También nos enteramos que ese fenomenal edificio, el Antel Arena, que iba a costar 40 millones dólares costó más de 90 millones. Esas son las cosas que no podemos admitir más”, recalcó Amorín Batlle. El precandidato visitó el pasado viernes el club Wanderers de Durazno para encabezar el lanzamiento de la lista del candidato a diputado de ese departamento, José Pedro Varela.