Amodio Pérez aseguró que Gavazzo le dio datos del segundo vuelo y Macarena Gelman

El extupamaro Héctor Amodio Pérez aseguró que el militar fallecido José Nino Gavazzo le dio "toda la información" que le pidió durante un encuentro que mantuvieron tiempo antes de que muriera.

"Me dio toda la información que yo le pedí. Sobre el segundo vuelo, sobre Macarena (Gelman), sobre varias cosas", expresó Amodio Pérez durante una entrevista en "Punto de Encuentro" (Radio Universal).



Consultado sobre si dentro de los datos que Gavazzo le proporcionó hay algo revelador, respondió: "El tiempo lo dirá". En esa línea, Amodio Pérez indicó que "por ahora" guardará la información porque en este momento se encuentra trabajando con ella.



"Estoy uniendo los datos que me dio Gavazzo con otros anteriores. Acá el único que está haciendo trabajando de investigación sobre el pasado reciente soy yo", aseveró.



Amodio Pérez aseguró que el exmilitar le dio "información operativa", como por ejemplo "quién entregó tal local, quiénes fueron los que colaboraron, como terminaron la mayoría de ellos trabajando para el propio servicio de información, la gente del PVP, por ejemplo", dijo.



"Yo le pregunté acerca de determinados hechos que sucedieron en Argentina y en Uruguay y él me dio la información que él conocía, sí la entregó a la Justicia no lo sé, además no me interesa", expresó.



Amodio Pérez se encuentra en España, país en el que estuvo radicado varios años antes de regresar a Uruguay. Ahora, informó, volverá en noviembre para cobrar el dinero de la indemnización por prisión indebida en 2015