“No nos amedrentarán los violentos”, dijo Daniel Martínez

“Nunca hay que amedrentarse con los violentos”, a quienes llamó “cobardes”. Esa fue la definición que ayer utilizó el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, a raíz del episodio donde recibiera un “huevazo” en una recorrida por Casavalle.

Además, sostuvo que “los que destruyen, son cobardes y (los que) atacan son los menos”. Martínez concurrió ayer a un evento oficial en el marco de la presentación de ideas para desarrollar proyectos en la Estación Central. En una improvisada ronda de prensa, el candidato contó qué pasó después del incidente: “Lo último que hay que hacer es echar para atrás. Yo saludé gente... Me saqué el buzo para seguir saludando y no manchar a nadie".



Y agregó: “Buena onda y para adelante. A los que son cobardes y encima intolerantes hay que responderles con grandeza y decir que nosotros no vamos para atrás”.