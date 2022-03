"No tenemos ambulancias especializadas pediátricas" en Rivera, afirmó Cipriani tras muerte de niña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), aseguró que "específicamente en Rivera" hay un "problema estructural" de los traslados pediátricos. Ayer el organismo informó que el martes falleció una niña de 8 años, diagnosticada con un tumor en el tórax, en el Hospital de Rivera por la falta de traslado a Montevideo.

Cipriani en conferencia de prensa desde Rivera indicó que hay una investigación administrativa en curso, y viajó para conocer de "primera mano" lo sucedido. En este caso, valoró que ante el caso de la niña que tenía una "patología muy grave" el equipo médico y profesional del centro de salud "actuó en una forma rápida y correcta".

El jerarca recordó que ASSE tiene un acuerdo con la Fuerza Aérea Uruguaya para los traslados "específicamente en pediatría" con la región norte, con equipos médicos "especializados" para la tarea.



"En este caso lo que pasó fue una falla desgraciadamente del avión. Inclusive llega a despegar, y el avión tiene que volver a Carrasco (Montevideo) por un desperfecto de la aeronave", puntualizó. De todos modos, valoró que el vuelo se coordinó en forma "extremadamente rápida" en 14 minutos. "La Fuerza Aérea actuó enseguida, fue un desperfecto del aeronave", remarcó.



Ante eso, hacer el traslado por tierra era la opción, pero aquí señaló otra dificultad. Tras revisar las grabaciones de SAME 105 "se llamó a todos los prestadores y ambulancia especializada pediátrica no existe en Rivera". Luego se comenzó a coordinar el traslado y "el que pudo responder fue el del equipo de Salto, que venía hacia aquí". La niña falleció el martes mientras esperaba para ser trasladada al Pereira Rossell luego de tener un paro cardiorespiratorio.



Cipriani contó que cuando se traslada a un niño desde la ciudad fronteriza con Brasil es con "médico de adulto". Reconoció que "específicamente en Rivera hay un problema estructural" en cuanto a los traslados pediátricos. "No tenemos en la localidad ambulancias especializadas pediátricas para poder hacer los traslados", dijo.



En tanto, aseguró que esta situación no es exclusiva de Rivera. "Ocurre en varios puntos del territorio aunque "son más graves en la región norte", dijo el jerarca. Para revertir esto, reconoció que les llevará un "trabajo difícil", no por los recursos económicos, sino por la falta de "recursos humanos" en la zona.



Entre las opciones, habló de trabajar para radicar a ese personal, aunque también existe otro obstáculo que es la distancia. Lamentó que hay una "concentración muy grande siempre de los profesionales médicos en el área metropolitana, específicamente en Montevideo".



"Lo que más nos dificulta y tenemos que trabajar desde ASSE es ver cómo podemos hacer para radicar profesionales en el interior", remarcó.



Cipriani consideró que hay que hacer una "emergencia nueva" en el Hospital de Rivera. Sostuvo que actualmente recibe 280 consultas diarias, más del doble de pacientes que atiende por día la emergencia del Hospital Maciel (unos 120) y casi la mitad de la atención en emergencia del Hospital Pasteur (entre 150 y 180), aseguró.