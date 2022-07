Ambiente multó a Balcedo por más de US$ 300.000 tras hallar 12 tajamares "irregulares"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Ambiente multó por más de US$ 300.000 al exsindicalista argentino Marcelo Balcedo tras identificar tajamares "irregulares" que captan "aguas públicas" en su chalet El Gran Chaparral, en Playa Verde (Maldonado), informó El Observador y confirmaron a El País fuentes de la cartera.

En la resolución de las últimas horas, a la que tuvo acceso El País, la Dirección Nacional de Aguas —bajo la órbita de Ambiente— constató "12 tajamares sin regularizar que captan aguas públicas y no poseen derechos de uso de aguas públicas vigentes".

La multa establecida en un principio era de 3.000 Unidades Reajustables (UR), que al valor de hoy alcanza a $ 4.337.430 (unos US$ 104.500). Sin embargo, esta cifra subió luego de que Balcedo fuera intimado a "regular la situación o remover las obras a su cargo" en un plazo de 60 días, "bajo el apercibimiento de aplicar otra multa equivalente al doble del monto".



Como una vez se venció el plazo "no se verificó su cumplimiento", a las 3.000 UR, se sumaron 6.000 mas (unos US$ 209.000), lo que suma en total unos US$ 313.000.



En la resolución, que lleva la firma del ministro Adrián Peña, se "intima a Marcelo Balcedo" a pagar las 9.000 UR "dentro de un plazo de 10 días hábiles". Si no cumple con el pago previsto, Ambiente "iniciará acciones judiciales" para hacer efectivo el cobro.