Ambientalistas piden rescindir contrato con Petrel para la búsqueda de petróleo

Los ambientalistas que militaron contra Aratirí y ahora lo hacen contra Petrel, la empresa australiana que tiene permisos para buscar petróleo en el norte del país, ya piden que se le rescinda el contrato con el argumento de que incumplió el cronograma de perforación de pozos al que se había comprometido.



Petrel había informado el miércoles que solamente obtuvo US$ 257.000 de los US$ 4 millones que necesita para continuar sus trabajos en el norte y que no seguirá poniendo dinero mientras busca un socio que la ayude a pagar deudas y seguir explorando.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo hoy que se enteró de la situación por la prensa y que es responsabilidad del grupo privado conseguir el capital que necesita para seguir.



Raúl Viñas, del movimiento Movus, dijo a El País que en el contrato firmado en 2012 entre Petrel y su socia Schuepbach con Ancap se acordaba que los privados tendrían tres años para trabajar, más dos de prórroga que podrían extenderse si se encontraba petróleo.

Para Viñas, la empresa ha incumplido porque el compromiso abarcaba a cuatro pozos y solamente terminó de trabajar en uno (Cerro Padilla, este del departamento de Paysandú). Los trabajos en Cañada Fea (Salto) no terminaron por problemas técnicos.



En Cerro Padilla donde se encontró petróleo pero muy poco (menos de un barril, o sea 157 litros) la empresa “acható” la zona aunque no volvió la zona al paisaje previo a sus perforaciones con el argumento de que puede volver allí en cualquier momento, dijo Viñas



“La empresa no tiene plata, es insolvente y ya lo era en marzo. Sus acciones se derrumbaron e incumplió el contrato al no perforar lo prometido”, dijo Viñas. Los ambientalistas tienen entendido que Petrel ya vendió parte del equipamiento que tenía en Salto a empresas que están en el yacimiento gasífero argentino de Vaca Muerta.

Para Viñas, lo ocurrido da la oportunidad de rescindir el contrato. “ Ya vienen atrasados y hay que ponerle el cascabel al gato. Si hay petróleo, es poco y no vale la pena poner en riesgo el agua por ello. Las exportaciones de carne, soja, trigo, cebada y hasta miel son, en realidad, exportaciones de agua”, comentó.



Varias organizaciones señalaron en un comunicado que “ese programa que estuvo plagado de accidentes, incluso el derrame subterráneo en la zona del acuífero Guaraní de 125.000 litros de productos químicos, se paralizó en diciembre pasado por el derrumbe del pozo de Cerro Chaga debido a una fisura inesperada en el manto basáltico”.