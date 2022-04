Amaro consideró insuficiente aumento de 3% para jubilados y pide reunión con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sixto Amaro, integrante de Onajpu y representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), subrayó este martes que el aumento adicional en las jubilaciones del 3% a partir del 1 de julio no es suficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido en los dos años de gobierno.

Aseguró que si bien valoran el aumento, este no alcanza porque los jubilados "siguen perdiendo poder adquisitivo". Reclamó esta mañana por las jubilaciones más sumergidas, y advirtió: "Este aumento de $422 pone a la jubilación mínima $ 15.750 en $16.000. La pregunta es quién puede vivir con $16.000".

Entre los gastos que dice que conllevan los adultos mayores, señaló: "Yo no le voy a exagerar, hay jubilados que tienen ocho medicamentos por día y dicen 'voy a tomar estos cuatro porque para estos cuatro no me alcanzan'".



Consultado en Punto de encuentro (Radio Universal) sobre el impacto del ajuste que anunció ayer el presidente, dijo el poder adquisitivo perdido se ubica en "el doble" de lo que se ofreció. "Vamos a recuperar un poco menos de la mitad", subrayó Amaro, quien reiteró el pedido de tarifas diferenciales para el supergás y servicios de agua y luz. En ese sentido, reclamó ser recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y adelanto que van a elevar una propuesta formal tras una reunión que mantendrán este martes.



"Si hemos perdido en los aumentos de enero de los últimos dos años alrededor de 4 puntos (porcentuales) de poder adquisitivo, si en los tres primeros meses de este año volvimos a perder un 4,4% más tenemos que recuperar, como se ha dicho por parte del gobierno que este año comenzábamos a recuperar el poder adquisitivo perdido", indicó en esa línea.



"Estamos pidiendo que se nos cumplan con nuestros derecho a una vida digna después de haber trabajado 30 años y a veces más, mujeres y hombres de nuestro país", subrayó.



"Nuestro reclamo viene desde mucho antes y con un hecho en el medio de toda esta situación que es insólita, que habla de una mezquindad que no teníamos contacto con ella hace muchos años, y que tiene que ver con un adelanto en el mes de julio pasado de $242,50, que habitualmente y por muchísimos años se acumulaban a nuestra prestación y sobre ese monto se aplicaba el aumento. Pues cuando llegó el aumento de enero se quitó esos $242,50 de adelanto y se aplicó el aumento en lo que venían cobrando esos jubilados en julio", indicó Amaro.



También aseguró que la repercusión de esto fue que "el aumento a los que ganan menos no fue del 6,16% como el resto, fue de 4,14%".