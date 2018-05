Amado sobre reunión de Sanguinetti con líderes blancos: “tiene mucho más olor a naftalina que a futuro”

El expresidente Julio María Sanguinetti generó varios titulares en las últimas horas. Por un lado, el histórico dirigente colorado llamó “fascistas” a los docentes de Secundaria sindicalizados en ADES.



"La asociación de profesores es fascista y lo digo acá con todas las letras, es fascista, lo declaró persona no grata (al consejero Robert Silva) y cuando entra a cualquier liceo pidió que se retiren los afiliados”, dijo el exmandatario en un acto del movimiento Batllistas que se realizó en Las Piedras el sábado 26.



Por otro lado, Sanguinetti convocó para la tarde de este lunes a un encuentro con los dos líderes del Partido Nacional, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou. La reunión tendrá lugar a las 17 horas en el despacho de éste último en el Palacio Legislativo, informó este lunes El Observador.



Consultado por este cónclave, el diputado colorado Fernando Amado —líder de Batllistas Orejanos— dijo que se trata de un “intento de restaurar el poder”. Entrevistado por Todo Pasa de Océano FM el legislador añadió: “tiene mucho más olor a naftalina que a futuro, que a esperanza”.



Este encuentro, dijo, es “realmente un error desde el punto de vista táctico, estratégico”. Se trata, sumó, del “libreto de una generación que ya pasó, que vive mucho más en la Guerra Fría que en el 2018”.



De acuerdo al diputado, la actitud del expresidente “no es que divida al partido (Colorado)” sino que “lo que divide es al país”, lo cual “es mucho más grave”.



“Yo me siento hoy, con eso que se va a dar, me siento mucho más cerca de Pablo Mieres que de Sanguinetti. Porque me siento mucho más cerca de una opción que quiere ser socialdemócrata pero sin confabulaciones con otros partidos para ver cómo sacamos al Frente Amplio”, planteó el legislador.



Amado también habló sobre esta “vuelta” de Sanguinetti al ruedo político. “En algún sentido, lo que trae Sanguinetti con su presencia en un rol activo como candidato es volver a traer una cantidad de temas y de enfoques que a mí me parece que el Uruguay del presente y del futuro no se merecen”, agregó el representante.