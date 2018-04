Amado: "Si gana Amorín o Talvi se sabe que apoyarán a los blancos"

Es el partido tradicional con menor caudal electoral. Pero Fernando Amado está convencido de que el Partido Colorado puede reflotar si se logra un enfoque distinto y más cercano a la gente para darle lugar a los desencantados con la política. El líder del sector Batllistas Orejanos sostiene que su candidatura es la más renovadora entre los colorados, ya que no es previsible su posicionamiento de cara a un escenario de balotaje.

"Si gana Amorín o si gana Talvi todos sabemos lo que va a pasar", dijo a El País y explicó que a su entender es notorio que ambos apoyarían al Partido Nacional si les toca ganar la interna colorada en junio de 2019.

"Sabemos que ambos quieren que el Partido Colorado crezca. Y quiero que estén en la cancha, pero ya sabemos lo que los dos van a votar en el balotaje y sabemos a quién van a apoyar. ¿Alguien tiene alguna duda?", explicó. "Si ganan ellos va a ser un apoyo incondicional al Partido Nacional", agregó Amado.

Su sector realizará la primera Asamblea Nacional hoy en la sede del Partido Colorado. La intención del grupo es emitir una declaración para que todos los sectores colorados firmen el compromiso de no hacer ningún acuerdo electoral de cara a las elecciones de 2019. Incluso tampoco es partidario de un gobierno de coalición, en el caso que gane el Partido Nacional, como varios actores ya especulan que va a ocurrir, entre colorados y blancos.

Para el diputado colorado la interna de su partido va a ser muy atractiva. Hasta ahora están confirmados como precandidatos el senador José Amorín Batlle y él. Pero el partido ya da por hecho que a mediados de año el economista Ernesto Talvi anunciará su candidatura.

El resultado de la misma condicionará los posicionamientos del partido para el futuro en un escenario de balotaje en noviembre de 2019. De ganar, Amado asegura que se dará "un giro ideológico" que marcará un quiebre con lo que ha sido el Partido Colorado en las últimas décadas.

Una parte de la reunión de hoy se dedicará a analizar la coyuntura política, la que Amado define como muy polarizada. "Uruguay está marcado en un empate de barrabravas que están radicalizados de un lugar y del otro. Unos (por el Frente Amplio) plantean que desde el 2005 se vive en una panacea; y del otro lado (Partido Nacional) sostienen que es una década perdida, que está todo mal y nos quiere convencer que estamos igual que en el 2002", opinó el legislador.

Amado identifica un 40% de ciudadanos que están en el medio que están muy enojados con los políticos, con los casos de corrupción y de nepotismo y están buscando una opción diferente.

"Esa es una enorme oportunidad para el Partido Colorado, pero sobre todo para este sector que puede conectar con ese deseo de esa gente que está harta de la política, de los políticos", dijo.

El legislador agregó que su opción tiene una serie de ventajas respecto del resto, ya que no está aliado ni mimetizado con estructuras que han cometido errores en el pasado. "Somos nuevos y queremos hacer las cosas diferentes. Así nos vamos a mantener siempre", dijo. En segundo lugar remarcó que el grupo "no tiene ningún muerto en el placar", de dirigentes manchados por políticas no éticas o conductas no morales.

Finalmente destacó que el grupo tiene "cabeza abierta para no caer en el duelo de hinchadas, ni en polarizaciones".