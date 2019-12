Álvaro García dijo que anuncio de ahorro de US$ 400 millones "no corresponde"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Álvaro García aseguró que la decisión de mantener las tarifas no fue tomada ahora sino con varios meses de anticipación, incluso antes de las elecciones, explicó en declaraciones al programa radial Todo Pasa (Océano FM).

"El 29 de julio pasado se anunció (que no habría aumentos). Tres meses antes de las elecciones y eso era pasara lo que pasara en las elecciones, independientemente del resultado", expresó García e hizo referencia a una publicación realizada por Presidencia en la que se anuncia que las tarifas se mantendrán.

“No habrá ajustes a la suba en las tarifas públicas hasta fin de año e incluso hasta el final del período de gobierno”, había afirmado el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

Por otra parte García indicó que el anuncio realizado por el presidente electo Luis Lacalle Pou de la necesidad de ahorrar otros US$ 400 millones, además de los US$ 900 millones ya anunciados, es un manejo de cifras que "no corresponden". "Están por encima de lo que podrían ser un impacto de dos meses en ajustes de tarifas públicas", agregó.



García indicó que "esa es una cifra que correspondería a un ajuste completo de las tarifas por un año y por toda la inflación y acá estamos hablando de dos meses (enero y febrero)", aseguró.



El director de la OPP indicó que en algunas ocasiones sucedió que el aumento que se hizo fue por debajo de la inflación, como por ejemplo con el gasoil que tuvo una última suba el 3 de enero de 2018 y que fue por la mitad de la inflación.



Consultado acerca de cuál debería ser la cifra, García consideró que debería ser de "la décima o la vigésima parte de la cifra", si bien explicó que "es difícil de estimar porque depende de la política que se lleve adelante y de la situación de las empresas en ese momento".



"Hay que quitarle un poco el dramatismo", aseguró García y opinó que se trabajara con los números arriba de la mesa.