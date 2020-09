Álvaro Villar reflexiona sobre su futuro político tras derrota

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sala del local de cowork del excandidato del Frente Amplio, Álvaro Villar, enmudeció. Entre los dirigentes comenzaban a escurrirse los primeros datos de la encuestadora Cifra, que anunciaba a Carolina Cosse como la próxima intendenta de Montevideo.

De todas maneras, algunos preferían la cautela. Fue el caso de la senadora y exministra de Turismo, Liliam Kechichian, que no le quitaba los ojos de encima a la pantalla en la que presentadores de TV Ciudad daban un “empate técnico” entre Cosse y Villar en base a un conteo rápido de votos que hizo La Diaria.



Pero no fue hasta que Villar se acercó al balcón del local y gritó: “¡Vamo’ el Frente Amplio carajo!”, que los dirigentes y militantes asimilaron la derrota.



Villar aún no tiene resuelto qué hacer, informaron fuentes de su entorno a El País. Seguramente se tomará unos días para decidir su rumbo. De todas maneras ayer, al volver caminando a su casa junto a su pareja a la que había acompañado a votar en la zona del Parque Rodó, el médico contó a El País que no descartaba nada, incluso integrar el equipo de Cosse en la IMM.



El exdirector del Hospital Maciel fue ovacionado ayer por todos los militantes y dirigentes del MPP que lo esperaban en la sala, tras confirmarse la victoria de Cosse. Luego de reconocer el triunfo de la exministra, Villar se trasladó a La Huella de Seregni en donde participó de una conferencia en la que ella esbozó su impronta al frente de la comuna.



Minutos antes, el neurocirujano había sorprendido al apuntar contra el gobierno. Para el ahora excandidato, el Poder Ejecutivo “tuvo una injerencia importante” en la campaña, en Montevideo y el interior. “Uno de los objetivos que tenía el Frente Amplio era que esa injerencia terminara. Ahora tenemos que mirar para adelante y hay que construir juntos”, dijo.



Ayer, antes de conocer el resultado, Villar dijo a El País que llegó a la política para quedarse. Sin embargo, lo que deberá dilucidar es desde dónde.