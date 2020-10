Álvaro Villar: “No estoy buscando un cargo dentro de la IMM”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Después de nueve meses fuera de la medicina y tras una campaña como candidato a intendente, Álvaro Villar retornó hace pocos días a su profesión: la neurocirugía. De todas formas, sigue con un pie adentro de la política y no descarta postularse nuevamente a un cargo electivo.

El exdirector del Maciel ya hizo su primera guardia como neurocirujano y en breve iniciará sus tareas en la policlínica del mismo centro. A su vez, retomará su labor en el Hospital de Tacuarembó.



Después de conversaciones con dirigentes de peso dentro del Frente Amplio como José Mujica y la propia intendenta electa, Carolina Cosse, Villar tomó la resolución de seguir vinculado a la actividad política, pero “por ahora” sin un cargo.



“Decidí tener una militancia que no me impide seguir con la neurocirugía. Si yo asumiera algún cargo tendría que dedicarme full time. Viendo los resultados creo que puedo seguir colaborando sin la necesidad de renunciar a mi profesión”, señaló Villar a El País.

Su lectura de las elecciones -que lo posicionaron en el segundo lugar dentro del Frente Amplio con el 18,5% de los votos en Montevideo- es positiva. “Creo que los grupos que me apoyaron tuvieron una buena votación”, advirtió.



Villar se mantendrá como independiente dentro del Frente Amplio y militará en la orgánica. “El Frente tiene comisiones y a mí me gustaría seguir trabajando en la elaboración de propuestas, pero eso no está muy definido”, indicó sin precisar exactamente si trabajará en temas departamentales o nacionales.

Aunque se reunió con Cosse -que diseña el armado de su gabinete-, Villar dijo que “no está buscando un cargo dentro de la intendencia”. “Conversamos, pero preferiría mantener en reserva lo que allí fue habló. Fue todo muy cordial y yo manifesté mi decisión”, contó.

Opciones para el futuro.

En su corta carrera política, Villar ha mantenido contactos con los tres principales líderes políticos de la izquierda: Mujica (que lo impulsó como candidato), Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Algunas de las reuniones fueron antes y otras después de las elecciones departamentales. “Ellos ven como algo importante que exista un grupo de independientes dentro del Frente Amplio, porque históricamente han jugado un rol importante”, señaló.



En las últimas horas se ha manejado incluso la posibilidad de que Villar sea uno de los candidatos a la presidencia del Frente Amplio, cargo que dejará Javier Miranda en mayo del 2021 cuando se llame a elección. Sin embargo, el neurocirujano dijo que no recibió ninguna “oferta concreta” para competir en esa instancia.

“No lo he evaluado. Sé que se maneja el nombre de Marcos Carámbula y personalmente le dije a Marcos que sería muy positivo que él aceptara. Es una de las propuestas que veo con mejores ojos”, admitió sobre un planteo realizado públicamente por el expresidente Mujica.



Villar dijo que es “parte de una generación” que supone la renovación dentro de la oposición. “Me presenté a la intendencia no con el objetivo de ser dirigente del Frente; lo que yo buscaba era gestionar Montevideo”, explicó.



De todos modos tiene claro que seguirá en política. “No descarto volver a presentarme como candidato, veremos qué pasa en el futuro”, subrayó, dejando así la puerta abierta para una nueva postulación.