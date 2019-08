Álvaro García a Talvi: "Si de herencias hablamos, nosotros sí sabemos cuáles son"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y candidato al Senado por el Frente Amplio, se refirió a los dos candidatos de oposición: Ernesto Talvi y Luis Lacalle Pou.

Respecto a las expresiones del candidato del Partido Colorado, que ironizó diciendo que "ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar", García recalcó: "Si de herencias hablamos, nosotros sí sabemos cuáles son".

"En sentido contrario tenemos un montón", agregó.

"Mirando la película desde la crisis del 2002, resulta extraño que ayer Ernesto Talvi hace una afirmación que me sorprendió completamente y no sé a qué se refiere, porque si es en la Intendencia de Montevideo el Frente no ha perdido, por lo tanto no ha tenido que transferirle ninguna herencia a nadie. Y en el gobierno nacional pasa exactamente lo mismo", dijo en el programa radial "Panorama" (1410 AM).

Asimismo, haciendo hincapié en la crisis del 2002, recordó que "al comienzo del gobierno de Jorge Batlle teníamos un futuro fantástico y formidable".

"Ayer estuvimos en ocasión de la presentación de la última Rendición de Cuentas con el ministro Danilo Astori y el equipo económico y yo recomendaría que todos leyeran el informe económico financiero que ha sido presentado. Es un libro de 200 páginas con toda la información económica del país. Esto se hace así desde el año 2005, antes no sucedía", sostuvo.

Respecto al candidato del Partido Nacional, que señaló que el ministro de Economía "es el padre del fracaso" del Frente Amplio, remarcó: "Si en 16 años hubo crecimiento económico ininterrumpido, cuando el país siguió creciendo pese a diferentes crisis en la región en los últimos cinco años; si bajar la pobreza del 37%, como la dejaron en el 2002, al 8% o 9% como está hoy; si haber mejorado la distribución del ingreso, contrariamente a lo que pasó en la década del 90 con el gobierno blanco, donde los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres... si considera eso un fracaso económico yo creo que ya no sabemos de qué estamos hablando".