Álvaro García: “En lo político soy liberal y antiliberal en lo económico”

Se desvinculó del Partido Socialista hace un mes y anunció una alianza con Cristina Lustemberg (PAR). En entrevista con El País, Álvaro García dijo que no coincide con la división “entre pueblo y oligarquía” que realizó la candidata a vice Graciela Villar y cuestionó al candidato blanco Luis Lacalle Pou por haber afirmado que el gobierno negoció “para UPM”. Le respondió que “eso fue un atrevimiento de su parte”, algo “muy ofensivo” que le “indigna”.



-¿Dejó de ser socialista?

-Socialista sin carnet. ¡No! ¿Qué acepción le das al término socialista? La palabra socialista ha tenido muchísimas acepciones. Yo soy socialista.

-¿Siente que hoy el Partido Socialista (PS) no es el socialismo que quiere?



-Te digo lo que entiendo por socialismo: alguien que quiere trascender a la sociedad capitalista. Desde Carlos Marx a hoy hubo infinidades de vertientes. No me gusta el término “Marxismo”. También ha habido tergiversaciones severas pero sí suscribo documentos de los últimos años. Las 20 tesis del PS de diciembre de 2011. Allí hay una definición bien adecuada a lo que pienso con una visión extremadamente crítica de lo que fueron las experiencias mal llamadas de socialismo real: todo lo que ocurrió en la Unión Soviética y de las socialdemocracias europeas por haberse quedado cortas en ese camino. Reconociendo que el mayor desarrollo del mundo está en los países nórdicos de Europa.

-No es lo que predomina en el PS.



-Ha tenido diferentes visiones. Sí, yo me he ido alejando de la visión predominante en los últimos tiempos y particularmente en esta coyuntura. Creo que soy mucho más útil poniendo una voz que va a tener diferencias con la principal del partido.

-¿El camino de la dirección del partido perjudica la historia del PS?



-No, para nada. Se lo dije al secretario general (Gonzalo Civila): el camino que el partido ha tenido es en el marco de las reglas planteadas y democráticas. Nada que decir. Mirado para atrás solo tengo agradecimiento. Si uno tiene un pensamiento más representado por fuera, tiene que recorrerlo.

-¿Por qué no dar la pelea adentro?



-La di mucho tiempo. Pero se decidieron otros caminos. Nos entusiasmamos mucho con el rescate del “Movimiento Socialista”. Repasando la historia de Emilio Frugoni, hay varias de las cosas que he dicho recién, presentes en su pensamiento.



-No en el caso de Vivian Trías que hoy está siendo cuestionado por haber sido espía del servicio checo, ¿no?



-No en el caso de Vivian Trías, sí.

-¿Y usted cree que allí debería haber una autocrítica del PS?



-No, yo creo que los diferentes momentos históricos no se pueden borrar con la mano. Independientemente si trabajó para organizaciones de la ex Unión Soviética o Checoslovaquia. Su pensamiento refleja buena parte de la izquierda en la región en ese momento. Con un peronismo en Argentina, una visión de socialismo nacional acá. Quizás varió a lo largo de la vida de Trías, pero creo que él ha hecho un gran aporte. Diferente al de Frugoni.



-A la par era un espía…



-No puedo opinar de eso. La historia se encargará de establecer claramente cuáles fueron los roles de cada uno.

Álvaro García. Foto: Leonardo Mainé

-¿A dónde tiene que apuntar el Frente Amplio para ganar?



-Profundizar cosas que ha hecho. Una mirada con lo económico, lo social y lo ambiental en planos iguales. Gran parte de las discusiones de hoy es o por considerar solo lo económico y que todo lo arreglamos con un déficit fiscal sustentable. No estoy justificándolo para nada. Pero sí entendemos que la contracara del orden macroeconómico tiene que ser políticas activas fuertes desde el Estado. Tampoco hay proceso de desarrollo sin eso. Hemos tenido dos noticias recientes: el acuerdo con Europa y la planta de UPM que brinda un horizonte distinto.

-¿Y en el electorado a dónde tiene que mirar, a una visión más de centro?



-Es muy difícil. Me resisto a decir que esto es una visión más de centro. Siempre milité con la concepción de “a mi izquierda el precipicio”. Hay un montón de discursos de izquierda que en la práctica no llegan tan lejos como políticas que hemos aplicado desde el gobierno que han implicado justicia para un montón de gente. No voy a decir que tenemos que estar más hacia el centro: no creo que sea adecuado. Sí creo que hay que tener un amplio espectro dentro del FA para hablarle a la gente. Tenemos que debatir, para contraponer con una idea de liberalismo económico que ya la región lo probó en los años 80 y 90 y tuvo sus consecuencias muy nefastas sobre todo para los niveles de pobreza y desigualdad.

-Vázquez dijo en la pasada campaña que era una discusión entre dos modelos. ¿Se mantiene hoy?



-Creo que sí. Conocemos poco del proyecto de los partidos tradicionales. En la elección pasada fueron sufriendo una mutación por la propuesta de Lacalle Pou de ir aceptando las cosas de los gobiernos del FA. Veremos qué pasa en esta. Si tenemos una postura novedosa de Talvi.



-¿Y es entre pueblo y oligarquía?



-No, no.

-¿Es un error esa visión?



-Respeto esa visión. Quiero aclarar: en lo político soy liberal. Me parece excelente la discusión franca y abierta sobre ideas.



-¡Qué lindo título!



-Pero en lo económico soy antiliberal. Ahí tenés otro complemento para el título (risas). No creo para nada en la libertad económica. Porque eso oculta que somos todos iguales, que partimos del mismo punto y que no hay diferencias. Y que nos vamos a destacar por nuestras virtudes y defectos. Si el punto de partida fuese igual para todos, sería fantástico. Pero no lo es. Hay poseedores y desposeídos. Poderosos y débiles en una sociedad. Allí es inevitable tratar diferente a lo diferente. Cada uno lo llamará como quiera.

-¿Da por descontado el cuarto gobierno del FA?



-Estamos trabajando para eso. Descontado no hay nada. Y vender la piel del zorro antes de cazarlo no me gusta. Hay que trabajar para lograr un triunfo.



-¿Es más difícil que las otras tres?



-Son todas distintas. Lo novedoso es que hay una renovación de liderazgos.



-En un posible gobierno del FA, ¿con quién se vería más cómodo negociando, ya que no habría mayorías parlamentarias? ¿Talvi, Lacalle o Manini Ríos?



-(Risas) Es una pregunta que no tiene vinculación. Me parece positivo que Talvi haya ganado la interna colorada: es un proceso de renovación. Salimos de la dictadura y militamos fuertemente para que Sanguinetti no fuera presidente en su momento. Me parece que es un proceso de renovación de los colorados y que nos ayuda a contraponer más claramente esas dos visiones de país. Pero incluso estamos viviendo un momento donde hay un montón de cosas que tienen que ser políticas de Estado.

-Entonces ve posibilidades de acuerdo.



-¿Hacia dónde va el Uruguay? ¿Hacia dónde tenemos que llevar al Uruguay? Está bien, tenemos nuestras discusiones que pueden ser ideológicas en función de las diferencias. Vamos a presentar la Estrategia Nacional de Desarrollo que incluye seis complejos productivos para el Uruguay en adelante: la bioeconomía en general, la bioeconomía forestal-celulosa, las tecnologías de la información y la comunicación, las industrias creativas, el turismo y las energías renovables. Queremos congeniar esas visiones.

-Previo al inicio de este gobierno estaba la Nueva Agenda Progresista (NAP), una especie de usina de ideas, pero se cerró. ¿Qué pasó?



-Su presidente, que era yo, y su vicepresidente, que era Pablo Ferreri, pasamos a estar en el gobierno y otros compañeros no asumieron la posta. Era muy difícil ser parte del gobierno y poder seguir trabajando con la libertad e independencia necesaria en una usina de ideas. Me quedé con un poco de lastima porque era una iniciativa superbuena, que venía trabajando muy bien y que debió haber tenido continuidad.



-La NAP proponía una “revolución educativa” y no sucedió.



-Creo que la educación no está en crisis y que seguimos teniendo un problema importante en la enseñanza media. Se ha mejorado algo, se han recorrido determinados caminos, incorporado metodologías, construyendo liceos nuevos, ha habido una retención de chiquilines en ciclo básico. Pero no alcanza, no alcanza. Hay que buscar consensos para avanzar en ese sentido. Una diferencia grande de este gobierno es que hemos estado muy presionados todo el tiempo por el tema fiscal. Uno de cada cuatro pesos (que se gasta) es previsión social y el déficit de la Caja Militar es relevante.

-Hubo un proyecto de reforma de Caja Militar y lo que terminó aprobándose fue mucho más light.



-Eso es lo que de alguna manera le reclamamos a la oposición.



-Pero el propio Frente Amplio tuvo sus problemas para aprobarla.



-Bueno, pero básicamente la oposición. La oposición cerrada.



-Pero, el tema de la reforma de la Caja Militar está planteado desde el primer gobierno de Vázquez.



-Sí. Y eso demuestra que grandes cambios en materia fiscal, no dependen solo de un ministro de Economía o de un director de la OPP. Depende de la voluntad política que genere el sistema político. Por eso es muy importante poner datos arriba de la mesa y realizar proyecciones. Porque cuando la oposición, durante todo este período de gobierno y a caballo del problema de Ancap instala una idea de despilfarro, eso no es real. Los gastos de funcionamiento de la administración central en términos del PIB cayeron. En las empresas públicas los gastos de funcionamiento cayeron 15% en términos reales. En materia de funcionarios se estableció la regla del dos por tres (entran dos por cada tres que se retiran).

-Ahora, se suma todo eso y el ajuste fiscal de un punto del PIB, ¿por qué el déficit no baja y sigue subiendo?



-Porque hay un gasto endógeno muy fuerte, que es muy difícil de modificar.



-¿Y cómo se arregla?



-El país tiene que encarar una reforma previsional que asegure, y tenemos el tiempo para ello, que no haya una pérdida de derechos, pero que dé un confort importante a las finanzas públicas. Hay otro tema: una retomada de crecimiento es importante para bajar niveles del resultado fiscal que no están en zona de confort desde hace rato. Tenemos una cierta ventana, que es básicamente el primer año del gobierno que viene, para trabajar en profundidad y resolverlo. Cuando digo “tenemos”, hablo en términos país. Hay un tema de responsabilidad. Si no, no lo resolvemos.

Lo de Lacalle Pou “me indigna”

-¿Qué sintió cuando Lacalle Pou dijo en el programa Séptimo Día que “el gobierno negoció para UPM”?



-La verdad me parece un atrevimiento de su parte y es muy ofensivo. Desde noviembre tenemos presentada una evaluación económico financiera que no recuerdo que se haya realizado nunca y que en todos los casos da valor actual neto positivo para el Estado o da tasa de retorno arriba de la tasa de referencia nuestra. Es inadmisible que un candidato a la Presidencia desconozca ese informe.



-En varias entrevistas recordó el caso de la venta del Banco Pan de Azúcar. ¿Cree que Lacalle Pou tiene similitudes con el gobierno de su padre?



-No, pero es el último gobierno del Partido Nacional (PN). No castigo a nadie por su paternidad, no tiene nada que ver, pero es el último gobierno del PN como referencia.



-¿Llevar el debate a ese punto no es meterse en el barro?



-Estar trabajando tres años para lograr una gran noticia, que están todos de acuerdo, pero no lo dicen porque están en campaña electoral y que se diga que uno estuvo trabajando para una empresa privada, a mí me indigna, me indigna. Porque por encima de la política y de todo, está mi nombre.