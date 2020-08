Álvaro Delgado: "Uruguay empezó a respirar libertad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No se trató de un aniversario con número “redondo”, como se suele decir. Pero sí un aniversario especial: es que se fue el primero que celebran los blancos estando en el gobierno en 25 años. En ese marco el Partido Nacional organizó los festejos de los 184 años de vida, y Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, fue el encargado de llevar el mensaje del Poder Ejecutivo.

“Somos un partido creíble, que no solo lucha por la libertad. En este particular momento tenemos la responsabilidad de haber generado una alternativa a 15 años de hegemonía de gobiernos del Frente Amplio”, señaló el jerarca de gobierno.



Delgado recordó que el presidente del a República, Luis Lacalle Pou, no podía estar presente ya que se lo impide la Constitución de la República. La Carta Magna prohíbe a los jefes de Estado participar en actos partidarios. De todos modos el secretario de la Presidencia dijo que de alguna forma lo estaba representando con su mensaje.



“La gente nos dio la confianza y el crédito para que -muchos que estaban resignados- cambiaran ese sentimiento por ilusión”, dijo Delgado en el medio de su discurso quien destacó que el Partido Nacional ha defendido sus principios independientemente de las derrotas y las victorias.



“A mí me emocionó mucho esta elección pasada. Quiero hacerle un homenaje especial a los jóvenes que los vi llorar como nunca, después de los sinsabores de esa noche de balotaje, donde después, una vez más el Uruguay empezó a respirar libertad. Y cuando empezó a respirar libertad tenía este viejo y querido Partido Nacional”, destacó el jerarca del gobierno de coalición que lideran los blancos.



Delgado dijo que es clave dejar los mayores esfuerzos en el gobierno. “Para todos los agoreros de otra historia y los que pensaban que no se podían y que la venían con mayor grado de resignación… Decirles que aquí hay un partido que como decía un expresidente tiene mucho mas mañana que ayer. Como siempre el futuro es el Partido Nacional”, cerró su discurso el secretario de la Presidencia.

El expresidente Lacalle Herrera participó del festejo. Foto: Fernando Ponzetto

La vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, también destacó el papel de Lacalle Pou. “A nuestro presidente gracias por sentir y vivir desde siempre lo que significa ser militante del Partido Nacional por sobre todas las cosas”, dijo. Luego agregó: “Encabezamos un gobernó que está asumiendo otra vez una revolución. Todas las transformaciones para construir ese país que queremos”.



El cierre del acto estuvo a cargo del presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, quien dedicó parte del discurso a los temas de la coyuntura actual.



“Hoy se han instalado algunos temas de los que a veces nos cuesta hablar. No queremos volver a hablar de una lucha fratricida. Unos desde la violencia intentaban asaltar el poder, y otros modelos autoritario mancillaron la Constitución. Enfrentamiento de pocos y sufrimiento de las grandes mayorías. Siempre peleamos para que no haya dictaduras. Ni de izquierda ni de derecha. Con totalitarismo nada, nada, y nada”, enfatizó el dirigente blanco.

En esa línea dijo que al Partido Nacional le “duelen” todos los muertos ocurridos en la historia reciente. “Nos duele el Toba (Gutiérrez Ruiz), nos duele Zelmar (Michelini). También nos duele el maestro Julio Castro, y Pascacio Báez”, dijo entre otros.



Iturralde pidió un sinceramiento real de todos los involucrados en los episodios previos y durante del golpe de Estado.