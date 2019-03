Alto apoyo a pena de cadena perpetua de “Vivir sin miedo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una encuesta de Equipos Consultores divulgada anoche en Subrayado muestra que un 54% de los consultados por la empresa de opinión pública apoya la propuesta del senador Jorge Larrañaga para reformar la Constitución en aspectos vinculados a las políticas de seguridad, que incluyen la creación de una guardia nacional formada por efectivos militares y la instauración de la prisión perpetua revisable.

Según los resultados de la encuesta, el apoyo se redujo frente a diciembre pasado cuando el 58% de los que la respondieron avalaban la iniciativa. En junio de 2018, el respaldo a la iniciativa del precandidato presidencial blanco llegaba al 60%.

Al observar los resultados abiertos según el apoyo a las diversas propuestas que incluye la iniciativa de reforma constitucional de Larrañaga -que obtuvo el respaldo de unas 400.000 firmas para habilitar el plebiscito- se advierte que la de no otorgar libertad anticipada para quienes cometan delitos graves concita el apoyo del 83% de quienes respaldan la iniciativa; la de implantar la pena de prisión perpetua revisable para delitos gravísimos 79%; la de permitir los allanamientos nocturnos con orden judicial 62% y la de crear la guardia nacional 55%.

Cuando se analizan las respuestas dadas según simpatía política puede verse que quienes dicen votar a los partidos Nacional y Colorado apoyan la propuesta de Larrañaga en un 72%, el 10% la rechaza y el 18% no sabe o no contesta. Mientras, quienes se dicen frenteamplistas la aprueban en un 31%, 48% la rechaza y 22% no sabe o no contesta.

Otra encuesta

En la otra elección de octubre, esa que propone una reforma constitucional, la campaña de “Vivir sin miedo” comienza con viento en la camiseta: dos de cada tres uruguayos votaría que “sí” en el plebiscito. Pero esa ventaja en la intención de voto no puede ser traducida como “una victoria cantada”.

Según una encuesta de la consultora Opción, difundida ayer en Telenoche, “es necesario tener mucha prudencia y considerar algunas circunstancias que pueden tornar incierto el resultado del plebiscito”.

Ejemplo de ello es que la reforma es promovida solo por un precandidato, el senador Jorge Larrañaga, lo que vuelve poco probable que el resto de líderes y partidos ensobren la papeleta. A diferencia de lo que ocurre en un referéndum, en el plebiscito solo es posible votar afirmativamente. Eso conlleva a que quien no coloque la papeleta del “Sí”, por no estar 100% seguro, computa como un “No”.

A Larrañaga, dice el análisis de Opción, lo complica aún más su posición en la interna del Partido Nacional: bastante por detrás de Luis Lacalle Pou y muy cercano a Juan Sartori. Quien gane la elección interna será quien acapare la mayor atención mediática y discursiva, siendo el líder de Todos el que hoy ostenta mayor chance para ese sitio de privilegio.

No solo eso: uno de los principales partidos políticos, el Frente Amplio, “ya ha manifestado que hará una intensa campaña en contra de la aprobación de dicha reforma, lo que podría torcer la voluntad inicial favorable a la reforma constitucional”.

Entre los frentistas, la adhesión a la reforma es del 39%, según Opción, pero entre los nacionalistas supera al 80%. Un cuarto de la población está convencida que no apoyará la iniciativa y el restante 8% “no sabe” o directamente “no contesta”.

La tendencia, concluye Opción, es coincidente con la fuerte predominancia de quienes aprueban que los militares colaboren con la Policía en tareas de seguridad interna así como de quienes aprueban la instauración de cadena perpetua para delitos muy graves”.

Esa idea de “mano dura”, sumada a que la campaña de “Vivir sin miedo” contó con una línea de base que superaba al 15% del padrón electoral hace, sin embargo, que a priori la definición esté reñida.