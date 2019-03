La Alternativa, de Pablo Mieres, al borde de la ruptura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La historia de “La Alternativa”, impulsada por Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, tiene los días contados. La alianza de centro izquierda camina a la ruptura por diferencias con Selva Andreoli; quien fue elegida para completar la fórmula presidencial.

La exdirigente frenteamplista declaró en el programa Desayunos Informales de Canal 12 que en una instancia de balotaje ella no estaba dispuesta a votar otra cosa que no fuese candidatos de esta alianza nueva.



En lo concreto, no pasa por la cabeza de Andreoli, y su esposo Esteban Valenti -ex asesor de Danilo Astori- apoyar una fórmula del Partido Nacional o del Partido Colorado. Esto molestó a Mieres quien sí piensa con su Partido Independiente acordar con los partidos de la oposición para derrotar al Frente Amplio en una más que probable instancia de balotaje entre blancos y frenteamplistas.



Los dirigentes del Partido Independiente evaluaron la situación y decidirán hoy si se mantiene el acuerdo electoral. La mayoría de los dirigentes de este partido sostienen que la confianza está perdida y consideran que es tiempo de reorientar la estrategia electoral.



Además de Valenti y Andreoli de “Navegantes”, también participan de la alianza el excolorado Fernando Amado, y José Franzini Batlle, bisnieto de Batlle y Ordónez.



El domingo el Partido Independiente presentará su programa de gobierno de cara a las elecciones de octubre, ya que el partido no tiene contienda interna.