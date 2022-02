Alta tensión y gritos entre ediles por el préstamo del BID para Carolina Cosse

La tensión se apoderó sobre el mediodía de ayer de una sala del tercer piso del Palacio Gómez, la sede de la Junta Departamental de Montevideo en Ciudad Vieja. Allí una sucesión de reproches y de gritos llevaron a pedir un cuarto intermedio en una reunión entre ediles del Frente Amplio y de la coalición que buscaban zanjar diferencias por el préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pidió la intendenta Carolina Cosse.

El encuentro era para estudiar el pedido de prórroga de la negociación por 90 días promovido por la oposición y la confirmación de una mesa de diálogo, pero antes de entrar a deliberar en los temas de fondo -algo que al fin y al cabo quedó pendiente- hubo distintos cruces políticos y personales.



En el Frente Amplio consideraron un “baldazo de agua fría” el comunicado emitido este miércoles por la Departamental del Partido Nacional, y así lo marcaron en el arranque de la reunión. Desde la bancada oficialista cuestionaron las críticas de los blancos a la intendenta por afirmar en plena negociación que “no es la actitud de (Carolina) Cosse la de un político responsable”.



En el Frente Amplio advirtieron ese pasaje del comunicado como una forma de “dinamitar puentes”, dijo en la reunión el coordinador de la bancada frenteamplista, Martín Nessi. El edil apuntó contra la presidenta de la Departamental del Partido Nacional, Laura Raffo, y también criticó otra parte del comunicado en que se reclama que la intendenta “no desvíe fondos”, dijeron a El País participantes del encuentro.



En respuesta, los blancos cuestionaron que Cosse haya dicho que Uruguay “queda un poco pegado” por no votar el préstamo, como manifestó días atrás durante una entrevista con M24, y que les señalara a los ediles una actitud alejada de costumbres “democráticas”. “Los ediles de la bancada del Partido Nacional nos hacen un pedido, contestamos que sí, y dicen ‘igual no’, me parece que está fuera de los códigos de la construcción democrática del sistema político”, dijo Cosse.

Por ese entonces, cuando los nacionalistas manejaron en medio de la reunión mostrar el video con esas declaraciones de Cosse, el tono de la reunión ya había empezado a subir.



Los cruces terminaron en un enfrentamiento entre Nessi y el edil blanco Diego Rodríguez. El frenteamplista cuestionó tuits del nacionalista, al que achacó haber acusado al oficialismo en la red social de tener una actitud “corrupta” ante el préstamo. Rodríguez, que en medio del lío se puso a revisar sus tuits, dijo que nunca se había expresado en esos términos y exigió una disculpa. Pero no terminó ahí.



Según relataron los participantes de la reunión, los ediles empezaron a subir el tono y terminaron a los gritos. En medio del ida y vuelta, Nessi le dijo “cerrá la boca” y el nacionalista contestó que no lo iba "a llevar a los ponchazos" y le reclamó que tenga “honestidad intelectual”. En esos cruces, Nessi también le dijo “fantasma” a Rodríguez y el edil blanco le respondió que era “payaso” y “mentiroso”.



A una hora de haber empezado la reunión los legisladores decidieron realizar un cuarto intermedio para bajar el tono de los cruces. Allí Nessi se quedó con los frenteamplistas dentro de la sala y Rodríguez salió con los blancos.



Al regresar, hablaron finalmente de entablar una mesa de negociación. Y, tras otro cuarto intermedio, ya sobre las 13 horas pero esta vez para deliberar, acordaron reunirse el lunes.

La fecha del próximo encuentro también tuvo idas y vueltas. El Frente Amplio, urgido por el plazo límite del 17 de febrero establecido en principio para votar el préstamo, pidió que la reunión sea hoy. Los blancos se excusaron que no podían ni el viernes ni el sábado por tener su agenda dedicada a las actividades de la campaña por el referéndum contra la ley de urgente consideración. Finalmente, acordaron verse otra vez al inicio de la próxima semana.



El Partido Colorado, por su parte, pidió que la mesa de diálogo sea integrada por Cosse, los ministros Adrián Peña (Ambiente), José Luis Falero (Transporte) y ediles de todos los partidos, dijo el colorado Matías Barreto. El Frente Amplio también rechaza que la intendenta ingrese en ese ámbito que entienden de negociación más técnica, y promueven que la representación la asuma otro jerarca.



Los colorados consideraron que en caso que el Frente Amplio sometiera en estas condiciones a votación el próximo 17 el préstamo, este sería votado en contra y caería la posibilidad de recibir ese dinero.



Pese a lo acordado entre los ediles, Cosse informó en la tarde de ayer la convocatoria de una reunión para las 16 horas de hoy con dos representantes de cada partido y el ministro Adrián Peña “a efectos de facilitar la búsqueda de acuerdos”.

Por qué IMM y coalición están lejos en la discusión de fondo



El Frente Amplio y la oposición tienen posiciones distintas sobre cuáles serán las partes del financiamiento a reconsiderar en una eventual prórroga. El préstamo está compuesto por una partida de US$ 70 millones que comprende US$ 47,6 para un nuevo plan de limpieza y US$ 22,4 para obras de saneamiento. Además incluye una contrapartida que desde un principio anunció la IMM de US$ 12,5, más otra adicional de US$ 12 millones para la red cloacal que la comuna sumó luego de los reclamos de la oposición. El Frente Amplio busca establecer que en caso de una prórroga quede establecido que la estructura de los US$ 70 millones quede intacta y que solo se negocien los US$ 12 millones de la última contrapartida. Pero tanto blancos, como colorados y el Partido de la Gente exigen que la reformulación sea integral. La principal crítica es que se utilice un financiamiento a 25 años para comprar camiones y contenedores, que tienen una vida útil mucho menor.