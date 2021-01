"Alta peligrosidad": el mensaje del MIEM frente a ingresos a la cantera Nueva Carrara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nueva Carrara sigue dando que hablar, a pesar de los pedidos de la empresa, la Policía y las autoridades de Maldonado de no ingresar a la cantera que se puso de moda en los últimos meses por su lago de aspecto cristalino.

Este jueves, la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitió un comunicado en el que advierte "la alta peligrosidad del uso con propósitos recreativos de canteras y áreas con afectaciones mineras que no hayan sido especialmente acondicionadas a tal fin", sin nombrar específicamente a Nueva Carrara, aunque adjuntando una foto del punto turístico.

Por otro lado, envió un mensaje a la Compañía Nacional de Cementos, empresa que tiene la concesión de explotación de la cantera desde 1938. "Al mismo tiempo, recuerda a los titulares mineros que es su responsabilidad la instalación y mantenimiento de cercado perimetral y cartelería de seguridad según corresponda ('Peligro cantera', 'Peligro lago profundo', 'Peligro voladura', etc.) Esto se basa en una resolución de MIEM-Dinamige del 3 de agosto de 1993".

Javier Maresca, gerente general de la compañía, informó a El País que trabajan para desarrollar en el lugar un parque municipal. A partir de una propuesta del alcalde del Municipio de Pan de Azúcar, Alejandro Echevarría, de generar un polo turístico, la empresa está "en un proceso con el Municipio de Pan de Azúcar y la Intendencia de Maldonado de generar un comodato con el objetivo de que realicen un parque municipal bajo tutela y control de la propia intendencia".

"Recién estamos en los inicios de este proyecto y yo creo que eso permitirá dar un marco de seguridad de explotación turística, dentro de lo que es la explotación de un yacimiento mineral”, agregó Maresca, quien indicó que la zona volverá a cerrarse y se impedirá el acceso, mientras se pone en marcha el proyecto para que la cantera vuelva a disfrutarse con seguridad. “El cierre durará un par de meses”, aseguró el ejecutivo.

Maresca puntualizó que “la cantera está debidamente protegida. Está cercada con carteles que dicen ‘propiedad privada’ y otros marcas los riesgos como ‘peligro de voladura’ o ‘derrumbe’. A pesar de eso la gente ingresa como si no hubiera absolutamente nada”, dijo.

Este lunes, la Jefatura de Policía de Maldonado emitió un exhorto a no concurrir a la cantera debido a un "importante número de personas ajenas al lugar".

"Esta propiedad no es una zona turística habilitada y despierta l preocupación de sus propietarios y de las autoridades locales. La misma no está apta para baños y cuenta con cartelería de "PROPIEDAD PRIVADA, PROHIBIDO PASAR", "PELIGRO ZONA DE DERRUMBE", "PELIGRO CANTERA" "NO PASAR PELIGRO DE VOLADURAS", además de que el predio tiene cinta limitadora con la leyenda "PARE"", expresa el comunicado.

La policía controla el lugar y advirtió que quienes asisten sin permiso podrían incurrir en un delito de “penetración ilegítima en el fundo ajeno”.