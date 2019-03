Alonso sale a luchar una interna de cinco hombres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son cinco contra una. Verónica Alonso es la única mujer precandidata dentro de la contienda interna blanca. La senadora competirá contra Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Juan Sartori, Enrique Antía y Carlos Iafigliola. Por eso ayer en el lanzamiento de su candidatura hizo mucho énfasis en el género.

“Estoy acá para ganar la interna del Partido Nacional. Estoy acá para ser la primera mujer presidente en este país”, remarcó ayer Alonso.

Ella dijo que tiene mucha fuerza para pelear la interna. Sabe que no es la favorita, que está lejos de eso, y así lo confirmó la última encuesta de Cifra que se conoció justo en momentos en que la senadora estaba dando su discurso de lanzamiento. (Ver nota aparte) “A las mujeres nos cuesta mucho más que los hombres”, destacó.

Pero opinó que si los uruguayos quieren cambiar el país tienen que buscar recetas nuevas.

“Este país ya lo gobernaron los hombres. Con todo respeto por los hombres. Fueron 41 presidentes. Es tiempo que las mujeres nos hagamos cargo. La mayoría de las mujeres en sus casas, con dos pesos hacen maravillas. Las mujeres con un huevo y un poquito de arroz hacen un almuerzo para unos cuantos”, dijo recordando a su madre.

Para Alonso el poder de gestionar una familia es un claro ejemplo de cómo las mujeres lo pueden hacer bien al frente de un gobierno nacional.

Su nombre sonó entre los blancos para una posible fórmula presidencial. Pero Alonso salió ayer a remarcar que no busca eso. “Quédense con todos los cargos. Con las fórmulas y déjenme con cuidar el país. Yo sueño que puedo ayudar a cada uno de los uruguayos a vivir un poco mejor”, defendió.

“A las mujeres nos cuesta mucho más que los hombres”, señaló. Foto: Marcelo Bonjour.

A la hora de comentar las propuestas aclaró que no buscaba caerle simpática a todos ni decir “palabras lindas”. Desde quitar la inamovilidad de los funcionarios públicos, hasta eliminar el monopolio de Ancap, y enfrentar las presiones sindicales del Pit-Cnt, Alonso salió con firmeza a enumerar sus ideas.

Prometió bajar la carga impositiva reduciendo el “costo del Estado”, y dijo que en materia de seguridad saldrá a buscar a los narcos.

“Todos saben dónde están. Y a todos los vamos a ir a buscar. Vamos a ser firmes con la delincuencia”, enfatizó.

“No me va a temblar la mano para señalar a dónde tienen que ir aquellos que cometan delito. No va a ser a sus casas ni a Valizas. Queremos a los delincuentes tras las rejas”, dijo logrando la aprobación de sus seguidores.

En el tema educativo dijo que es tiempo de terminar con la autonomía y el cogobierno en la Universidad de la República, porque a su entender ese tipo de funcionamiento -defendido por el Frente Amplio- tranca la mejora del sistema.

Alonso tiene especial simpatía por la argentina María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires y dirigente del PRO de Mauricio Macri. En la música previa se escucharon temas de Alejandro Lerner y Diego Torres como en los pasados actos macristas.

El escenario fue ubicado en el medio del salón del Hotel Esplendor, en Punta Carretas, con el publicó rodeándola. Alonso salió con un micrófono inalámbrico de vincha.

La idea era poder recorrer el escenario con libertad y utilizar sus manos para remarcar los énfasis del discurso. “Estos bichos nunca andan”, dijo con humor ante la falla del artefacto que la obligó a usar un micrófono de mano.

El mismo problema había tenido una semana antes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en el Antel Arena. La precandidata se apoyó de su discurso escrito en una táblet. “¡Hasta la victoria!”, se despidió Alonso que festejó con sus tres hijas y su esposo.

“Sin miedos” y buscando lo distinto

El jingle es una de las grandes cartas de presentación de los candidatos. Ayer Alonso presentó el suyo. “Hay un Uruguay ahí afuera que debemos recuperar. Que no te desanimen. Que no te roben tu verdad. Hay un cambio posible”, canta una voz femenina que invita “empezar a cambiar”. “Dejar atrás los miedos. Si buscás algo distinto, no hagas todo igual. Con firmeza y sonrisa como bandera verdad”, dice .