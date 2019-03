Alonso, entre Lacalle y Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la cabeza de Verónica Alonso hay dos escenarios claros. Seguir con su precandidatura hasta el día final de la elección interna ya no es una opción firme. Ahora la prioridad pasa por cómo y con quién negocia mejor. En este nuevo escenario electoral, la senadora nacionalista maneja dos nombres: Juan Sartori y Luis Lacalle Pou.

En el grupo del empresario -que emergió como revelación en la campaña electoral- dan por hecho el acuerdo, y solo esperan que Alonso anuncie oficialmente su apoyo a Sartori. Pero la senadora maneja una “última carta bajo la manga” y es una reunión con Lacalle Pou.

El Semanario Búsqueda -en base a “fuentes políticas”- informó el jueves que Alonso “evalúa sumarse a Sartori”, ya que de la lista de precandidatos es con quien tiene “más coincidencias”.

En el comando de Alonso mantienen como “versión oficial”, que la precandidatura de la única mujer en la interna blanca “se mantiene firme”.

Así lo transmitieron ayer de tarde a El País.De hecho están a la espera de la encuesta de Opción Consultores que Telenoche divulgará el miércoles próximo. Allí Alonso aparecerá con una intención de voto más favorable que la de las encuestas divulgadas hasta ahora.

El último dato que se conoce es el de Equipos Consultores donde la interna es liderada por Lacalle Pou con 47%, seguido de Jorge Larrañaga con 26%, tercero Sartori con 16%. Alonso se ubica en cuarto lugar con 5% seguida de Enrique Antía con 3%.

El estudio de Opción, que ya es manejado por el comando de la precandidata, la ubica con una intención de voto del 11%, por debajo de Sartori con 16% y de Larrañaga con 23%. En este informe Lacalle Pou lidera con 42%, según los datos aportados a El País por dos comandos blancos diferentes.

Es un hecho

Si se elige un numero al azar entre todos los dirigentes blancos para llamar y se le consulta por el futuro de la senadora Alonso, la respuesta es una sola: “Se va con Sartori”. Así respondieron los más de diez dirigentes blancos de primera línea consultados por El País en los últimos días.

En el entorno de Alonso mantienen una versión oficial distinta, sin negar ya, que hay negociaciones con el joven empresario.

Sin embargo en el comando de Sartori dan por hecho el acuerdo. Así lo informó a El País Alem García, quien es el dirigente que está desde el comienzo con la gestación de la candidatura del joven empresario.

“No solo se incorporará Alonso, sino que en las próximas semanas habrá más novedades de otras figuras. Esto confirma el crecimiento de la candidatura de Juan y el camino correcto en el que estamos”, explicó García.

El dirigente blanco aclaró que no se busca apurar a nadie, pero esperan que eso sea a la brevedad ya que la decisión está tomada. “El momento del ingreso lo definirá la senadora”, puntualizó el blanco que fue quien aportó la agrupación nacional: “Todo por el Pueblo” que postula a Sartori.

Mano a mano

Mano a mano. Alonso apoyó la candidatura de Luis Alberto Lacalle de Herrera en 2009. En la campaña de 2014 decidió cambiarse a Alianza Nacional y acordar con Jorge Larrañaga. Para esta elección se sintió con experiencia y fuerza para iniciar su camino propio y lanzó su candidatura.

Ahora busca una nueva alianza en tiempos que observa una chance real para que el Partido Nacional gane el gobierno en una instancia de balotaje. El comando de Alonso visualiza a Lacalle Pou como el precandidato más firme para disputarle el gobierno al Frente Amplio.

El líder del sector “Todos” tendrá su lanzamiento oficial de campaña hoy en la tarde en el Estadio de Wanderers. Alonso esperará hasta el domingo para reunirse, mano a mano, con Lacalle Pou y para analizar la interna blanca.

Aquí es que la precandidata maneja “una segunda carta”: bajarse de la contienda y apoyar al líder. Es que en el comando de la senadora entienden que sumarse a Sartori tiene ciertos riesgos. Incluso sostienen que el mejor escenario para los blancos, hoy, es que triunfe el líder de “Todos”.

Pero también entienden que su apoyo no puede ser a cambio de nada. En cambio en el entorno de Lacalle Pou se ven con gran solidez para ganar la interna, pero no ignoran el crecimiento de Sartori.

Saben que, de ganar en junio, será complicado negociar una fórmula si el joven empresario se ubica segundo. Por eso trabajan para que el líder de Alianza se ubique segundo, y una fórmula con las dos grandes e históricas corrientes blancas se sintetice allí.

Para el sector “Todos”, el ideal es un acuerdo entre Antía y Alonso que potencie al grupo de los intendentes y le compita con más estructura a Sartori. Sin embargo esto está muy lejos para ambos precandidatos.

“Siempre estamos dispuestos a conversar, pero lo hallo difícil, porque tengo datos de que ella arregló con Sartori”, dijo ayer Antía a La Diaria.

El diputado Álvaro Dastugue, que es una de las principales figuras de Alonso, opinó en La Diaria que las negociaciones con otros grupos es producto del interés de los blancos por Alonso. Aclaró que la han convertido en “una vedette pretendida por todos”.

Oportunidad electoral

El jueves 7 de marzo Alonso lanzó oficialmente su candidatura. “Este país ya lo gobernaron los hombres. Con todo respeto por los hombres. Fueron 41 presidentes. Es tiempo que las mujeres nos hagamos cargo. La mayoría de las mujeres en sus casas, con dos pesos hacen maravillas. Las mujeres con un huevo y un poquito de arroz hacen un almuerzo para unos cuantos”, dijo recordando a su madre. Pero la estrategia de la precandidata ya cambió.

Algunos integrantes del comando de Alonso entienden que Sartori es una opción difícil de aceptar. Así lo había dejado claro ella misma el 11 de octubre de 2018 cuando tuiteó sobre el tema: “Varios me preguntan quién es Sartori, el candidato del PN que surge ahora: NO lo conozco, NUNCA lo vi y NO sé qué piensa. Bienvenidos todos los que ayuden a sumar en el Partido pero alguien que vive hace más de 20 años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uruguay”, escribió.

Pero también entienden que hoy el escenario ha cambiado, y no pueden negar el potencial que logró mostrar el joven empresario. Es a partir de eso que la posibilidad de sellar el acuerdo está sobre la mesa.

Si bien en el círculo más intimo de Sartori ya dan por hecho el acuerdo, Alonso esperará a la reunión con Lacalle Pou y luego un encuentro nacional con sus dirigentes para adoptar una resolución que en el Partido Nacional ya dan como un hecho.