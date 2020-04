Le recordaron a Almagro sus elogios hacia Víctor Hugo Morales: ¿qué respondió el excanciller?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El excanciller uruguayo y actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, señaló este viernes en el programa Desayunos Informales (Teledoce) que "ni siquiera conocía" a Víctor Hugo Morales cuando grabó un video en 2012 en defensa del reconocido relator uruguayo, poco tiempo después de que se publicara un libro que investigaba su papel durante la última dictadura militar (1973-1985): "Relato oculto. Las desmemorias de Víctor Hugo Morales", escrito por los periodistas Leonardo Haberkorn y Luciano Álvarez.

El libro, que salió en julio de 2012, presentó otro perfil del reconocido relator que triunfó en Argentina. Haberkorn y Álvarez presentaron en aquella publicación otra cara de Morales. No solo documentaron la relación del relator con los militares durante la dictadura sino también sus visitas al batallón Florida entre los años 1975 y 1977.

En una entrevista que dieron los autores del libro al programa No Toquen Nada (por aquel entonces transmitido por Océano FM) en 2012, Haberkorn planteó que “pasaron cosas terribles (en el batallón Florida): hubo mucha gente presa y gente que murió en torturas”. Sin embargo, en la época en la que Morales “va a jugar a la paleta, a comer e integra la barra es otra. Allí el batallón estaba al mando del hoy general retirado Sequeira y ya no participaba en operaciones contra el MLN”, manifestó.

Posteriormente, en esa oportunidad, también fue consultado sobre un audio, en el que Morales brinda unas palabras en 1977, cuando el coronel retirado Juan Carlos Grosso, segundo jefe del batallón Florida por aquel entonces, se retiraba a una misión de paz en Cachemira, India, según narró el periodista.

En esa instancia, Morales "hace un discurso de despedida muy emotivo", y "donde es presentado como 'un conspicuo amigo de todos los integrantes del batallón Florida'", agregó Haberkorn en aquella entrevista.

"Quiero decir unas palabras para quien en muchas oportunidades, estoy seguro de que le tiene que haber pasado a muchos de los presentes cuando han tenido algunas dificultades humanas, profesionales, familiares, ha estado a través del teléfono o de su propia presencia personal para decirme "¿Qué necesitás? ¿Qué te hace falta? ¿En qué te puedo ayudar?" Esa es simplemente una de las tantas facetas del Mayor Grosso", señaló Morales por aquella época.

En 2012, tras el lanzamiento del libro, el periodista argentino Jorge Lanata le dedicó un episodio de su programa "Periodismo para Todos" (Canal 13).

En el programa de Lanata, Grosso contó que en febrero de 1975 comenzaron a "hacer amistad" con Morales. "Él iba seguido al batallón, jugábamos al fútbol de salón, el personal subalterno estaba encantado de jugar contra él , a favor de él o tenerlo al lado porque era una figura prominente acá en el periodismo", agregó.

Ese año, el relator presentó una denuncia contra Haberkorn y Álvarez por difamación e injurias. Sin embargo, se archivó la denuncia porque este no se presentó, informó El País en noviembre de 2012.

En agosto de ese año, poco después del lanzamiento del libro, Almagro -por entonces canciller del gobierno de José Mujica- entró en escena defendiendo al relator a través de un video grabado con una bandera uruguaya de fondo, donde señaló mirando a cámara sobre Morales:

"Siempre le ha dado al periodismo una nueva dimensión. Ha acumulado en este tiempo mucha imagen, y un profesionalismo único. Pero sobre todo, su mayor crédito, es moral, ético, político. Víctor Hugo siempre ha elegido el camino más difícil, el de mayor compromiso, el que lo acercaba a aquellos que más lo necesitaban. Eso a veces puede hacer doler, y a veces tiene sus reacciones del sistema. Pero obviamente que nuestro camino es con las causas más nobles y más dignas, las que tienen que ver con esos compromisos que Víctor Hugo siempre ha manifestado. Obviamente que este camino no es el más fácil, es el más duro, pero de ahí nuestro especial reconocimiento a la trayectoria de Victor Hugo Morales, a su integridad y dignidad periodística".

Este viernes, Almagro fue entrevistado en Desayunos Informales (Teledoce). Haberkorn -uno de los periodistas que integran ese programa- le recordó su video en defensa a la trayectoria de Morales cuando era canciller. "Del episodio, usted está buscando apelar al fondo de mi memoria. Siempre nuestra posición en cuanto a todo tipo de denuncia y lo que usted me dice tiene una parte que para mí es muy importante, la parte de la judicialización de eso", dijo Almagro.

Agregó que si googlean su nombre "verá 200.000 cosas horribles, y algunas bien en proporción, pero no siempre es la manera de hacer eco de algunas cosas. Pero cuando hay una instancia judicial y esa instancia si usted considera que la misma le dio la razón, lo felicito y ese es el camino para hacerlo, y canciller soy siempre".

"Me acuerdo que ese video fue grabado en condiciones un poco artesanales, pero usted tiene razón en estar molesto como lo ha estado, y creo que tenía razón también en decir esto, hay que hacer valer estas responsabilidades de otra manera", añadió el excanciller.

Consultado por Haberkorn sobre si admite que no tenía que haber usado la bandera uruguaya siendo canciller en un mensaje contra dos periodistas por un libro que estaba documentado, respondió: "Mire, todos los libros tiene su forma de documentación. Hasta que no hay algo probado. O sea, usted dio pasos importantes, quizás en tratar de demostrar determinadas cosas respecto a una persona. Muy bien, yo tengo otras responsabilidades que tenían que ver con que esta persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es simplemente eso. Es una dimensión, una instancia institucional en cada caso".

Haberkorn le señaló que "poner la investidura de un canciller y la bandera del Uruguay en una campaña, contra un libro, digamos, a mi me pareció una cosa completamente desubicada, pero bueno, capaz que a usted le pareció bien". Por su parte, Almagro respondió: "No fue una campaña contra el libro ni nada por el estilo, fue algo simple como decir esta persona tiene esta situación y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es eso nada más, y yo no puedo dejar de ser canciller para hacer un video de determinada cosa", agregó Almagro.

Por otro lado, otro periodista del programa, Juan Miguel Carzoglio, le consultó a Almagro si no se pudo manejar de otra manera en ese momento, como "primero leer el libro y ver si ellos de repente tenían razón antes de salir a defender a Víctor Hugo", que hoy dice "cosas que no son ciertas, por lo menos las que dice de usted". Morales ha sido un férreo defensor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que Almagro está enfrentado abiertamente.



El excanciller replicó en estos términos: "Tengo que volver a decirle exactamente lo mismo. No era una defensa ni de Víctor Hugo ni era un ataque al libro, porque no ameritaba ninguna de las dos cosas. Era decir simplemente esta situación: toda persona tiene esta situación hasta que se demuestre lo contrario y definitivamente no tenía un fondo político porque yo ni siquiera conocía a Victor Hugo, no lo había visto, creo que lo vi después de ser canciller, o al final de mi período como canciller, prácticamente no lo vi, en cinco años de Cancillería no tuve un solo contacto con Víctor Hugo Morales, nunca le pedí nada, y lo que piensa políticamente no es algo que forme parte de mi proceso de decisiones en los temas institucionales".

"Me acuerdo de él muy bien como relator de fútbol y recuerdo muy bien algunos goles que fueron muy bien relatados como el de De la Peña al Olimpia del Paraguay, es eso", remató Almagro.