Almagro severo con el FA por Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, volvió a referirse a su salida del Frente Amplio, luego de que criticara duramente al presidente venezolano Nicolás Maduro y señaló que el final fue “la crónica de un divorcio largamente anunciado”.



En declaraciones al diario argentino “Clarín”, el ex canciller uruguayo dijo que “la posición del Frente Amplio respecto a la situación en Venezuela y Cuba es diametralmente opuesta al sistema de principios y valores de democracia y derechos humanos que yo defiendo”.



“El Frente Amplio ha caído en el mismo error que muchas corporaciones que actúan por intereses y no por valores, han perdido el sentido de la humanidad, que es la única protección que tenemos contra la injusticia y su peor expresión: la impunidad”, sostuvo.



El secretario general de la OEA dijo que es “importante” que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y el argentino Mauricio Macri hayan firmado, la semana pasada, una declaración conjunta en la que abogaron por elecciones “libres” en Venezuela.



“Reitero lo que ya dije: intervención militar no, aunque no tengo ninguna esperanza de desterrar la narrativa de mala fe que se ha instalado”, dijo Almagro respondiendo a quienes lo acusan de promover la invasión a Venezuela.