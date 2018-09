Almagro tras el pedido de su expulsión: "Defienden torturas, ¡no sean imbéciles!"

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, continúa en el centro de la polémica. Este martes durante una entrevista con el programa Todo Pasa, de Océano FM, Almagro dejó en claro su molestia luego de que el Partido Comunista pidiera que fuera expulsado del Frente Amplio tras sus dichos en contra del gobierno venezolano y la situación que vive el país.



El Pit-Cnt también se manifestó al respecto y también solicitó su expulsión.



"Un niño por día se muere de desnutrición en Venezuela, eso es una campaña de exterminio, ¿eso es lo que defienden? ¡Por favor!", dijo el secretario general durante la entrevista.

"Defienden dictaduras, defienden opresión, defienden represión, defienden tortura, defienden a los torturadores, defienden a los asesinos, defienden a aquellos que violan a los presos políticos", dijo Almagro y pidió "no sean ridículos, no sean imbéciles".



Al ser consultado sobre si se iba a comunicar con alguna autoridad para evitar su expulsión del Frente Amplio, Almagro aseguró que no lo va a hacer. "Estoy dispuesto a dar esta discusión dónde sea como sea. Es una discusión ética, es una discusión de profundidad política", opinó.

"Si tengo que darla ante el Tribunal de Ética del Frente no tengo absolutamente ningún problema, veremos cuán ético es ese tribunal a la hora de defender o atacar estas cosas", expresó.



Esta jornada el canciller Rodolfo Nin Novoa se expresó al respecto de los dichos del secretario general, quien aseguró que no hay que descartar una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

En rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que "lo que ha planteado Almagro es absolutamente contrario a la vocación nacional”.



“Detestamos la palabra intervención porque lo único que trae es sangre y muerte”, agregó el canciller.