Almagro negó uso indebido de viáticos

El diputado comunista Gerardo Núñez dijo al semanario Búsqueda que "hay una falta ética incuestionable" en el comportamiento de Almagro.

Según el legislador "si te dan viáticos es para usarlos en los términos que plantea la normativa. Y lo que no gastás lo tenés que devolver, más allá de si es obligación administrativa o no. Éticamente los tenés que hacer".

El semanario sostiene que accedió a un informe que revela que "los viáticos (que recibió Almagro) alcanzan los US$ 250.251, de los cuales devolvió US$ 13.622, poco más de 5%". Almagro dijo al programa TodoPasa de emisora Del Sol que "es una acusación sin el menor fundamento". Según el portal de esa radio el secretario general de la OEA prefirió no hablar al aire, pero sí se comunicó por mensajes. "Obviamente responderemos a esta falta de ética del Partido Comunista en las instancias que correspondan", les respondió.

Almagro también habló con El Observador a quien expresó: "Me consta que no he cometido ni media falta administrativa y ni remotamente he faltado al más elemental principio ético. Y creo que la persona que habla no tiene mucha idea en que consistía mi trabajo (…) Es una acusación sin el menor fundamento. Y obviamente que responderemos a esto en las instancias que correspondan".