Almagro dijo que su idea es "vivir en Uruguay tan pronto como sea posible" y dedicarse a la política 

En 2025 Luis Almagro terminará su período como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y sus planes son volver al país y dedicarse a la política. "Mi idea es vivir en Uruguay tan pronto como sea posible", aseguró. De todas maneras, indicó que le gustaría "sumar esfuerzos a algo" y no fundar un nuevo sector.

"Yo no tengo ese berretín de proyectos fundacionales", expresó en diálogo con "Punto de Encuentro" (Radio Universal). "Me podría integrar a un grupo que esté andando y funcionando, el que me invite", aseguró el gerente general de la OEA.



En ese sentido, Almagro aseguró que sigue en la izquierda y que nunca se movió de ese lugar. "Sí tengo y he tenido diferencias con algunos actores de izquierda por temas de principios, de democracia y de derechos humanos. Si alguien me defiende dictaduras y la toma de una manera tan personal como para cuestionar una actuación, bueno, listo. Yo no tengo problemas con la crítica en ningún sentido", expresó.



Consultado sobre qué partido en Uruguay representa la izquierda, el secretario general de la OEA dijo: "Izquierda hay en todos los partidos. Izquierda hay en el wilsonismo, en el batllismo y definitivamente izquierda democrática a veces en el Frente Amplio se manca un poco, pero también hay izquierda democrática en el Frente Amplio", dijo y agregó: "Siempre uno tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y eso es lo fundamental".



Por otra parte, Almagro hizo referencia al discurso del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al que consideró de "extremadamente positivo".

En ese sentido, no consideró correctas las críticas de algunos actores del Frente Amplio por entender que las palabras del presidente contra los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba no se dijeron en el ámbito apropiado.



"Es esencial el trabajo de las organizaciones multilaterales en defensa de la democracia y los derechos humanos, por lo tanto que esos planteos se hagan en foros políticos del hemisferio está perfecto", aseguró Almagro

La cumbre de la Celac "es un foro multilateral que nos gustaría que fuera cada vez más relevante. Creo que la acción que desarrolló el presidente Lacalle Pou de plantear el tema es el ámbito apropiado", reafirmó.



En la misma línea, Almagro consideró que si bien en algunos países gobierna la izquierda y en otros la derecha "siempre tiene que haber componentes de diálogo". Es por este motivo, explicó, que no es partidario de "bloques o ámbitos regionales que tengan un componente ideológico". "No creo que sea el mejor camino para trabajar los temas del hemisferio", expresó.



"No creo que lo mejor sea aislarse ideológicamente. Creo que lo mejor es buscar las mejores formas de conexión con todos", dijo.