 Almagro debe ser expulsado del FA porque "hay límites" que no se pueden "tolerar"

El secretario general del Sunca, Óscar Andrade, se mostró a favor de la expulsión de Luis Almagro del Frente Amplio, argumentando que hay "límites" que no se pueden "tolerar".

En declaraciones al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, el dirigente sindical manifestó que si bien dentro del partido de gobierno hay "distintas opiniones" y "eso es parte de la mejor cultura de la izquierda", hay que respetar "algunos límites".



Uno de esos límites es "el solicitar una intervención militar a un pueblo latinoamericano". Almagro (OEA) señaló que no descartaba esta opción para solucionar la crisis venezolana.



En una rueda de prensa que dio días atrás en el lado colombiano del puente binacional Simón Bolívar, Almagro manifestó que "en cuanto a una intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción".

"A mí no me gustaría integrar a un compañero a una fuerza política donde hay personajes que llegan a ese desborde, que ya no es de opinión política", explicó Andrade, quien la semana pasada fue proclamado como precandidato presidencial por el Partido Comunista y será uno de los nombres que el partido tendrá que analizar a la hora de aprobar las candidaturas de 2019.



Para el sindicalista, "alguien que reclame nada más ni nada menos que una intervención militar y que un país sudamericano termine en un baño de sangre" es una situación que "habría que analizar serenamente, pero este es un límite que ya no es posible tolerar".



Los dichos de Almagro provocaron que tanto el Partido Comunista (que Andrade integra) como el Pit-Cnt (del que forma parte como miembro del Secretariado Ejecutivo) reclamaran la expulsión del excanciller uruguayo del Frente Amplio.