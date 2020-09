Alivio tributario: ¿cuál es la posición de los candidatos a la IMM?

El debate vuelve cada pocos años. ¿Hay que aliviar la carga tributaria a los montevideanos? La respuesta a esta pregunta varía entre los candidatos a intendente. La representante de la coalición Laura Raffo habla de un plan de alivio a los comercios de barrio y “una profunda revisión de la estructura tributaria”, aunque no detalla cómo lo hará.

Desde el Frente Amplio, Pablo Ferreri -suplente de Daniel Martínez- dijo a El País que los tributos municipales se ubican en el entorno del 6% a 7% de los costos totales que deben pagar los comercios a los organismos, por lo que no se cambia la matriz con reducciones tributarias. “O sea, no es relevante. Es mucho más el peso de los impuestos y servicios nacionales que los de la intendencia. Sí creemos que hay aspectos puntuales relevantes, como los burocráticos y los pasos que hay que dar”, indicó.

El economista Mauricio Zunino, asesor de Carolina Cosse, dijo que no tienen pensados cambios tributarios y que, de los grandes impuestos, solo podría revisarse la patente de rodados, pero para eso se precisa un acuerdo en el congreso de intendentes. Y el economista Arturo Echevarría, asesor de Álvaro Villar, dijo que ellos tampoco proyectan una revisión tributaria. “La forma que se cobran los tributos en Montevideo está asociada a la capacidad de pago de los ciudadanos y eso entendemos que es correcto”, advirtió.

Carolina Cosse: tributos más simples y un plan de emergencia

La candidata frenteamplista Carolina Cosse plantea una simplificación del esquema tributario vinculado a las pequeñas tasas. “No implican grandes esquemas de recaudación pero sí complican la liquidación del que lo hace, sobre todo para empresas pequeñas", dijo a El País el economista Mauricio Zunino, asesor de Cosse. Esto no significaría solo un alivio burocrático: "A nivel de bolsillo no impactará en lo que le paga a la intendencia pero sí en cuanto a los asesores a contratar para liquidar. Al ser más simple el esquema, se precisa menos asesoramiento tributario, que es algo que pesa en lo económico".



En tanto, en su anunciado plan de atención a la emergencia ABC (Apoyo Básico a la Ciudadanía), que se aplicaría desde 2021 si Cosse gana la elección, está previsto un esquema de renuncia fiscal para aquellas empresas que generen empleo.



“En función de la cantidad y la calidad del empleo que generen, las empresas que tomen nuevos trabajadores recibirán un incentivo en materia de descuento, ya sea que paguen tasa bromatológica o contribución para los emprendimientos inmobiliarios”, indicó Zunino. “Son como cupones para descontar sobre los tributos que pagan”, explicó el economista.



A nivel laboral también se anuncian unos 2.000 puestos de trabajo para la realización de tareas en espacios públicos por seis meses, así como el plan Yo estudio para la inserción laboral de estudiantes.



Cosse plantea, además, un fondo para entregar hasta 5.000 dólares no reembolsables para hogares que hoy tienen riesgo de incendio, inundación o malas condiciones de higiene.



Además, impulsarán cooperativas para recuperar casas e inmuebles abandonados. Dirigirán fondos para comprar terrenos destinados a cooperativas, viviendas para mujeres con hijos a cargo, para jóvenes y personas mayores.



El plan de Cosse anuncia que se destinarán unos dos millones de dólares para apoyo a ollas populares: darán alimentos, orientación nutricional en el marco de Cocina Uruguay y acondicionarán lugares para su funcionamiento “con el objetivo de garantizar las condiciones de calidad de la preparación y distribución”.



Además, habrá un fondo para medicamentos, extenderán en horario la atención en las policlínicas municipales y potenciarán el Plan de Igualdad de Oportunidades vinculado a las políticas de igualdad de género, según anuncia la candidata.