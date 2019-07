Alianzas entre sectores del Frente Amplio están en etapa de definición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Son horas de definición dentro del Frente Amplio para las alianzas electorales que terminarán por conformar un nuevo mapa político dentro del oficialismo. Ayer, se reunieron el Movimiento de Participación Popular (MPP) con el Partido Comunista del Uruguay y éstos con los socialistas en búsqueda de acuerdos.

El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que se comenzó a analizar el escenario electoral y las diferentes ingenierías que se pueden adoptar, pero no se adoptó resolución. “Se aproximan momentos de decisión, todos sacamos apuntes. Nosotros todavía no tenemos criterios definidos”, explicó.



Se analiza la posibilidad de un sublema técnico entre el MPP y los comunistas. Esto implica una alianza electoral para sumar votos al Senado. Por esta vía “cuesta menos” (cantidad de votos) acceder a la banca. El sector de José Mujica ha puesto sobre la mesa la posibilidad de brindar “reaseguros” a determinados dirigentes dentro de una lista, según supo El País. Es decir que puedan figurar en dos hojas de votación.



En materia departamental, hay libertad para definir acuerdos entre diversos grupos. Esto implica alianzas al interior del MPP con socialistas, también con comunistas y otros grupos políticos.



Hasta ahora la alianza que más sorprendió fue la que se concretó entre el Partido Comunista con la exprecandidata Carolina Cosse. En este caso el acuerdo implicaría un “Senado calcado”, aunque aún no se cerró. Según supo El País la lista 3107 que apoyó su candidatura de Cosse acordó de cara a octubre con el espacio seregnista que lidera Mario Bergara.



El Partido Comunista citará a su Comité Central para analizar la posibilidad de alianzas y a su vez la dirección del MPP hará un balance de las reuniones mantenidas con los principales sectores del Frente Amplio. Para las próximas horas también se espera que el Partido Socialista se reúna para adoptar una resolución formal.