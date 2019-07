Alianza “no podrá ningunear a Sartori”, advierte Verónica Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No van a poder correr al costado a Juan (Sartori) ni ningunearlo”, dijo a El País la senadora Verónica Alonso, muy cercana al empresario que se ubicó segundo en la reciente elección interna del Partido Nacional.



Alonso le respondió así a Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga, que evalúa pedir que el caso de Sartori sea tratado por la comisión de Asuntos Políticos o la Comisión de Ética del Partido Nacional, aunque por el momento no hará ningún planteo concreto a nivel formal.

El País publicó este lunes que Alianza cuestiona el comportamiento ético del empresario y el diputado Pablo Abdala dijo que “la gota que desbordó el vaso” fueron los contactos con varios dirigentes, como la intendenta Adriana Peña, los diputados Richard Charamelo (Canelones) y Edmundo Roselli (Colonia). “No me parece para nada que el tema pase a la comisión de ética”, afirmó Alonso. “El planteo de Abdala es una tontería y está fuera de lugar. No hay que perder de vista que ya pasó la elección interna y el objetivo es ganar la elección. Esto atenta contra la unidad”.



Sobre los contactos con dirigentes de Alianza Nacional, Alonso dijo que a Sartori “lo han llamado” y “las personas no son propiedad de nadie”. Si es por eso “todos deberían ir al comité de ética, empezando por ellos mismos”, agregó. A juicio de la senadora sartorista lo que influye es el “miedo a perder el silloncito” y la resistencia “a lo nuevo”.



Y agregó: “Entendemos que ellos están dolidos, pero el enfoque es equivocado”. En Todo por el pueblo, el grupo de Sartori, entienden que el empresario capta votos extrapartidarios que Lacalle Pou precisa para ganar.



En tanto, desde Todos, el sector de Lacalle Pou, rechazan tratar el tema en la comisión de ética.