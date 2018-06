Alianza Nacional dice que tendrá las firmas este año

En el sector blanco Alianza Nacional hay entusiasmo con el ritmo de recolección de firmas necesarias para que se convoque a un plebiscito de reforma constitucional en 2019 e incluso creen que obtendrán una cantidad suficiente antes de que termine este año.

El diputado del sector, Pablo Abdala, dijo a El País que "estamos no solo satisfechos sino sorprendidos porque se están superando nuestras expectativas". Desde que se lanzó la campaña la semana pasada ya van miles de rúbricas, aseguró el legislador.

Los impulsores de la campaña tienen plazo hasta fines de abril de 2019 para obtener alrededor de 250.000 firmas válidas equivalentes al 10% del padrón electoral. Las cuatro modificaciones propuestas, si se consigue esa cantidad de firmas, serán plebiscitadas en la primera ronda de las elecciones nacionales de 2019.

Abdala señaló que se han instalado centros fijos de recolección de firmas en algunos lugares muy transitados como los shoppings y la Ciudad Vieja y que hay papeletas disponibles tanto en la sede del Partido Nacional en la Plaza Matriz como en las 19 departamentales. Aunque el sector Todos del senador Luis Lacalle Pou no apoya la iniciativa, Abdala destacó que la presidenta del directorio partidario, Beatriz Argimón, ha actuado con ecuanimidad y ha asegurado la distribución de la papeleta en todos los locales nacionalistas del país. Abdala dijo que en varios lugares, co-mo la feria de Tristán Narvaja, se le acercaron personas que dicen ser frentistas y que le aseguran que firmarán porque hacen "la misma lectura" de la situación en materia de seguridad que Alianza Nacional.

La propuesta del sector liderado por el senador Jorge Larrañaga apunta a crear una especie de Guardia Nacional que realice tareas policiales, a establecer la obligatoriedad de un cumplimiento mínimo de penas, a la creación de la prisión permanente revisable y a la eliminación del artículo consti- tucional que prohíbe los alla-namientos nocturnos en viviendas.

"Estamos tratando de ser muy precisos en la comunicación y de explicar que no son soluciones mágicas. La Guardia Nacional no es militarizar la policía ni sacar a todos los militares a la calle. Es contar con 2.000 efectivos más capacitados", explicó. Aclaró también que se busca que los allanamientos nocturnos se puedan disponer solamente en los casos en los que el juez tenga "sospechas fundadas" de que se está cometiendo un delito en un lugar. Los allanamientos nunca serían indiscriminados y no abarcarían barrios, dijo.