Alianza del Frente Amplio “para no ser Brasil o Argentina”

Con el aval de Daniel Martínez se presentó ayer el acuerdo electoral entre el Nuevo Espacio y la Liga Federal de Darío Pérez. La alianza se hizo “para que el Frente gane y para que esto no sea Argentina y Brasil”, alertó el senador Rafael Michelini.

El nuevo acuerdo se basa en el “socialismo democrático y republicano reafirmando una impronta seregnista”, según una frase del propio diputado de la Liga Federal que leyó el maestro de ceremonia, el periodista Fernando Vilar. La alianza fue presentada ayer, tras el rompimiento del Frente Líber Seregni bloque que lideraba el ministro de Economía Danilo Astori.



“Esto no se hace para que un compañero esté en tal o cual lugar. Lo hacemos para que gane el Frente, para que sigamos por el curso de lo que estamos haciendo y para que esto no sea la Argentina, para que esto no sea Brasil. La responsabilidad de Darío Pérez, la responsabilidad de Jorge Pozzi, de José Maldonado, de Rafael Michelini y de tantos y tantos más, es que el Frente Amplio gane y que el pueblo uruguayo logre la victoria”, subrayó el senador del Nuevo Espacio. En su discurso, Michelini se mostró confiado de la victoria del Frente Amplio con mayoría parlamentaria. “Me han criticado por decir que ganábamos en octubre y no hay victoria sin octubre”, señaló.



Como parte de una larga argumentación de por qué votar al Frente Amplio, Michelini señaló: “¿Querés que se corten las operaciones de ojo? ¿Querés que se corte la entrega de las computadoras por niño o niña? ¿Querés que no sigamos avanzando con la fibra óptica? ¿Querés que el sistema de salud termine bloqueado?” Y la respuesta que él mismo dio fue no, en todos los casos.



“¿Querés que sigamos bajando los impuestos?, bajamos de 27 a 15. Se recauda más, porque hay más actividad, pero no porque la gente pague más; salvo las personas de grandes fortunas. Las personas de grandes fortunas tienen que colaborar más y tienen que ayudar más y poner más”, insistió Michelini. El senador aseguró que cuando “se pregunta y pregunta el pueblo uruguayo responde que quiere seguir por este camino”.



Michelini apeló a la emotividad al final de su discurso. Con voz elevada aseguró que “la Liga Federal va a estar al frente y va a tener un compañero del Nuevo Espacio al lado. Cuando está complicado, los de la Liga y los del Nuevo Espacio estamos a la cabeza de la victoria”.

Sensiblemente emocionado, Pérez se dirigió hacia donde estaba Michelini para abrazarlo y le agradeció su apoyo. “Lo que festejamos especialmente es un amplio abrazo de compañero que hemos sentido en nuestro corazón”, señaló el diputado de Maldonado con sus ojos vidriosos. En primera fila lo aplaudían su esposa e hijos.



Como un “auténtico rebelde” fue presentado ayer Pérez en el local del Frente “La Huella de Seregni”. En su discurso reivindicó su condición, como los uruguayos “en el Maracaná o ante la dictadura”.



“Somos librepensadores y criticamos lo que tengamos que criticar, creemos que tenemos credenciales para salir a buscar a los compañeros que se han sentido decepcionados”, subrayó Pérez sobre los desencantados con el oficialismo. También aseguró que hay que buscar adhesiones afuera, porque hacerlo adentro “es canibalismo”.



Según Pérez, “en la general y en la sumatoria, el proyecto del FA sigue vigente”. Fue así que recordó una frase de Martin Luther King: “Aunque mañana se terminara el mundo igual plantaría un manzano”. Por lo que llamó a “contagiar la esperanza a los frenteamplistas”.



En un breve mensaje que brindó al inicio del acto, Martínez afirmó que cree en “un Frente Amplio plural” donde “hay gente de muchos perfiles, pero todos tenemos la capacidad de buscar puntos de acuerdo y tener sueños que se basan en gobernar”. Así fue que saludó a la Liga Federal y el Nuevo Espacio por la alianza y los animó a “seguir soñando con un Uruguay de desarrollo y justicia social”. “Vamo’ arriba el Frente Amplio”, finalizó.