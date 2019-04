Alonso: "El país necesita que el Partido Nacional se renueve y se vean otras caras"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora blanca Verónica Alonso renunció a su precandidatura por la presidencia para unirse al precandidato Juan Sartori y lo anunció en un acto que tuvo lugar este lunes en la sede del Partido Nacional.



"La decisión que estoy tomando va a definir la interna del Partido Nacional, pero lo más importante es que vamos a estar definiendo quién será el próximo presidente de nuestro país", dijo Alonso.

La senadora aseguró que lo que se necesita es una transformación del país que, indicó, solo puede llevar adelante el Partido Nacional y expresó que para lograrlo es necesario "hacer las cosas distintas".



"El país necesita que el Partido Nacional se renueve y se vean otras caras" , expresó en referencia a la candidatura de Sartori, quien no formaba parte del terreno político hasta que anunció que sería candidato en diciembre.



Durante la conferencia un periodista le recordó a la senadora que cuando se especulaba sobre la posible precandidatura a la presidencia del empresario ella, además de asegurar a través de Twitter que no lo conocía, subrayó la cantidad de tiempo que vivió fuera del país.



"Varios me preguntan quién es Sartori, el candidato del PN que surge ahora: NO lo conozco, NUNCA lo vi y NO se qué piensa. Bienvenidos todos los que ayuden a sumar en el Partido pero alguien que vive hace más de 20 años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uy", había afirmado en un tuit publicado el 11 de octubre en su cuenta de Twitter y que ahora eliminó.

Al respecto Alonso contestó: "Yo no lo conocía a Sartori, lo conocí, hoy conozco a Juan y justamente el conocerlo me llevó a entender y saber cuáles eran sus sueños, sus proyectos, sus propuestas", expresó. "Por suerte me di el tiempo de conocerlo y finalmente hoy estoy tomando esta decisión (...) cuando uno lo conoce se da cuenta que tiene la intención, las ganas y la sinceridad de querer hacer las cosas por el país", agregó.



Por su parte Sartori fue consultado acerca de las críticas que ha recibido en varias oportunidades. "Desde el primer día que vine recibí críticas de todos lados y nunca me importó porque mi camino es el de trabajar", respondió.

"Yo desde que tomé este compromiso personal de tratar de trabajar por mi país, por resolver los problemas de la gente, lo único que me importa es mi trabajo y mi campaña. Más allá de los comentarios que los candidatos o los personas del sistema político hacen yo sigo enfocado en mi camino", añadió.



La semana pasada el sector de Alonso, Esperanza Nacional, aseguró que acompañaba la decisión de la ahora exprecandidata mientras que la Unión Cívica (UC) decidió este fin de semana que de ahora en adelante apoyará al senador y precandidato blanco Luis Lacalle Pou en el sector Todos.



La senadora había adelantado el sábado a El País que su asociación con el joven precandidato blanco —que hoy se ubica tercero en la intención de voto entre los nacionalistas, según las consultoras de opinión pública— busca lograr tener "un partido más fortalecido, incluyente y garante de la unidad del país".



"Nos sumamos porque estoy convencida que primero está el país, después el partido y recién por último nuestro sector político", había expresado.