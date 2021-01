Alfredo Fratti: “El ‘quedate en casa’ cae mal en los que no llegan a fin de mes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Conoció a José Mujica cuando integraba las gremiales agropecuarias, presidió el INAC en su gobierno y hoy es una de las apuestas del Movimiento de Participación Popular para presidir la Cámara de Diputados. Alfredo Fratti considera que hay un descreimiento hacia los políticos y pretende acercar el Parlamento a la gente. Es crítico con la administración de Luis Lacalle Pou, y dice que Mujica “tiene más votos”. Cree que el presidente debe asumir que “terminó la campaña” y dejar de culpar al FA por la situación del país.

-Es muy cercano a José Mujica, ¿cómo surgió la relación?



-Lo conocí a Mujica cuando estaba en las gremiales agropecuarias y veníamos a hablar con legisladores de todos los partidos. La verdad me impactó, y me invitó para la campaña del 2004. De ahí para acá tuvimos un acercamiento porque me propuso para presidente del INAC. Y cuando fui candidato a diputado tuve su apoyo, con su presencia y discurso. Hasta hoy es el hombre más votado de la nación y tiene más votos que el presidente de la República. Es un referente, pero hay algunos momentos que hablo con él y parece que hablara con mi padre. Capaz que a él le pasa al revés porque tenemos una afinidad muy linda.

-¿Cómo fue elegido presidente de la Cámara de Diputados?



-Fue una propuesta del Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular y tiene que ver con volver a dar una mirada importante al interior del país y a la ruralidad. Me parece que hubo una carencia importante en los últimos años, aunque en el MPP siempre se mira al interior.

-En su autocrítica, el FA dice que perdió porque no votó bien en el interior.



-En el interior nos ha faltado ese ida y vuelta y quiero apuntar a acercar el Parlamento al ciudadano. Como diputado del interior siento que a veces estamos hasta la madrugada discutiendo encarnizadamente un tema y cuando llego a Cerro Largo no saben nada de eso. Eso te da toda la impresión de que el Parlamento a veces, no siempre, va por vías paralelas al sentimiento de la gente. Hay un cierto debilitamiento, descreimiento en los actores políticos.

-Usted es productor rural, y el sector ha sido muy cuestionado por el Frente. Se criticaba, por ejemplo, el uso de las camionetas 4x4 en actos de Un solo Uruguay.



-Eso creo que es un error. Yo no tengo nada con los que tienen 4x4. Si es un gerente de una empresa cualquiera la gente piensa ‘qué bien que le va a este hombre, tiene una camioneta para pasear al perro los fines de semana’. Ahora, cuando se ve a un productor en una 4x4 dicen: ‘mirá la plata que tiene’. Eso no es culpa de nadie, es culpa de un país agropecuario que no se reconoce a sí mismo como tal.

-¿Por qué se cuestionaron tanto los reclamos del agro?



-También convengamos que hubo movimientos de los gremios que tenían una connotación política importante. Basta ver el resultado electoral y los cargos que han ocupado.



-¿Hay margen para gravar más al sector como pedían en el FA?

-Creo que hoy tenemos un problema por delante y esos temas impositivos no debieran estar sobre la mesa. Lo prioritario es poner más plata a los sectores más vulnerables. Me parece que cae muy mal el quedate en casa a los que no llegan a fin de mes. Uruguay es el país de América Latina que gastó menos en la pandemia.



-La explicación que dan desde el gobierno es el déficit del 5% del PBI que les dejó el FA.



-Para cada gobierno que asume lo más fácil es echarle la culpa al que pasó. Yo no comparto esa visión. Cuando uno asume y pide la volada para gobernar sabe en qué condiciones está el país. Sé que políticamente queda cómodo, pero no es lo que corresponde.

-¿Le parece que hay revanchismo en el gobierno?



-Ah bastante. Lo noto en algunos discursos en el Parlamento, decir cómo ustedes hicieron tal cosa… Cuando en realidad hay que construir para adelante. Tuve un inicio de transición con Martín Lema, pero no me voy a poner a decir las cosas que me parece mal de Lema, no corresponde eso.



-¿Cómo ve al FA en la oposición? La coalición dice que busca “el cuanto peor, mejor”.



-Eso es una visión miope y retorcida absolutamente. Creo que en este año que empezamos se dará un acomodamiento. Esto implica que asumamos el lugar que la sociedad nos dio de oposición y que el gobierno asuma la tarea de gobierno. Y que asuma que se terminó la campaña. No vale decir: ‘los otros hicieron mal’. Tienen que tratar de cumplir con las promesas electorales, que están quedando muy lejos.

Luis Alfredo Fratti, diputado por el Frente Amplio. Foto: Marcelo Bonjour

-La ley forestal se votó en acuerdo con Cabildo. ¿Debería ser un aliado del Frente?



-Creo que hay que aliarse con las ideas. A mí no me importa de dónde vienen sino para dónde vamos. Creo que cuando el legislador de Cabildo presentó este proyecto, la intención era buena.



-¿No es una estrategia para romper la coalición?



-Sería muy mezquino pensar en votar una ley como artilugio político; no lo pienso así.

-El FA presentó un proyecto para frenar la extranjerización de la tierra, pero en la gestión de Mujica fue cuando más creció el fenómeno. ¿Por qué ahora?



-Se estuvo en un proceso de que venían inversiones y capaz no se pensó que iba a ser tanto. Y por qué no decirlo, cuando estás en el gobierno sos un ser humano y bueno capaz se te escapó la liebre. Por el hecho de que eso haya pasado no vas a dejar que esté toda la vida.

-El diputado César Vega, del PERI, dijo que no piensa vacunarse contra el Covid. ¿Usted piensa exigir la vacuna para ingresar a la cámara?



-Seguramente sea voluntaria y yo tengo mis dudas en eso, porque tu podés hacer lo que quieras con tu vida pero estás conviviendo con mi familia.



-¿Tendría que ser obligatoria la vacuna?



-Si se consigue una buena inmunidad, capaz no se necesita llegar a eso.



-¿Debe ser requisito para ingresar a cámara?



-Eso lo tiene que resolver la cámara. Mi opinión es que nosotros deberíamos dar el ejemplo y vacunarnos. Yo me voy a vacunar.