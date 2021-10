Alfredo Fratti afirmó que se está desmantelando el Ministerio de Ganadería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Han rechazado por exceso de grasa un contenedor de China y eso tiene que ver con el desmantelamiento del Ministerio de Ganadería", lanzó este viernes Alfredo Fratti, expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y actual presidente de la Cámara de Representantes.

"El ministerio está en crisis. Eran 4.000 funcionarios en 2005, cuando asumió este gobierno quedaban 2.000 y hay 1.000 con causal jubilatorio para los próximos dos años. Está en una situación de indefensión, sobre todo no estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido con las misiones extranjeras", dijo en diálogo con una radio de Tacuarembó.

Más temprano, el presidente Luis Lacalle Pou indicó que se habrá "ingresos" de funcionarios al Ministerio de Ganadería (MGAP), porque hay "mucha gente con causal jubilatoria". Entiende que no se puede "mirar para el costado" ya que se "pueden desvirtuar algunos servicios de ganadería".



Por otro lado, Fratti apuntó contra el acuerdo alcanzado en el coalición respecto al financiamiento del plan del gobierno que busca erradicar los asentamientos. Consideró que se está "descapitalizando" al Instituto Nacional de Colonización (INC), al mismo tiempo que lanzó: "Si les van a dar ese dinero, ¿por qué no lo usan dinero para los asentamientos y dejan la ley como está, que es seguro que todos los años recibe (US$) 30 millones?" el INC, dijo.



"Claramente lo que va a pasar acá es que no va a haber más compra de campo" por parte de Colonización, pronosticó el diputado frenteamplista. Por otro lado, lamentó que con el sistema planteado por la coalición "todos los años va a tener que ir a Rendición de Cuentas para revivir este acuerdo".