Alfie dijo que tiene el "compromiso moral" de "ayudar al gobierno", pero "no en un cargo oficial"

El economista Isaac Alfie dijo a Informativo Carve de las 7 que tiene el "compromiso moral" de "ayudar por un tiempo al gobierno" electo aunque dejó planteado que esto "no necesariamente" debe ser integrando un cargo político. "No necesariamente sería en un cargo oficial", insistió.



"Sí tengo un compromiso moral dado, diríamos, el honor que me hacen de convocarme; de alguna manera ayudar por un tiempo al gobierno", dijo Alfie.



Consultado sobre si ejercerá un rol de consultor, Alfie dijo: "Sobre todo en las primeras etapas del gobierno dada la confianza que se ha mostrado en mí para mi es un honor, si se me consulta sobre determinadas cosas yo tengo que dar mi opinión".





El nombre de Alfie se había manejado para dirigir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.



Alfie se refirió a la polémica por retrasar el ajuste de tarifas. Dijo que "todo haría pensar que sí hay que ajustar las tarifas lo que no sabría decir el cuánto porque eso depende de cada empresa, la situación financiera y las proyecciones en cuanto al aumento de la demanda y cuales van a ser sus gastos".



Para el economista, que fue ministro de Economía en el gobierno de Jorge Batlle, “la situación fiscal es harto comprometida. Está el comunicado de Fitch que no dice nada nuevo. el déficit es 5 puntos del producto. En el último comunicado aparece un ahorro por un criterio de cambio contable. Entonces con un déficit de 5 del PIB la situación no es nada fácil. Parte del resultado es que las empresas públicas tengan un resultado razonable".



"Lo que uno tiene que pensar es que la situación actual va a perdurar por un tiempo.la esperable mejora de la economía va a llevar un tiempo porque nada cambia de un momento a otro. hay que tomar medidas y acciones de política y eso demoran en tener un efecto. ojala se pueda salir lo más rapido de este estancamiento", concluyó.