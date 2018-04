"Estamos en alerta" por lo que pueda pasar en Brasil, dijo Topolansky

La vicepresidenta Lucía Topolansky dijo hoy que "estamos en alerta" por lo que pueda ocurrir en Brasil, en momentos que el país vive una alta tensión política por el fallo que dictaminó la prisión para el expresidente Lula da Silva, quien hoy no se entregó en el plazo estipulado por el juez federal Sergio Moro y se encuentra negociando con sus abogados la entrega ante la Policía Federal.



Topolansky advirtió que "la única lucha que se pierde es la que se abandona" y consideró que la "caída de Lula fue orquestada".



La número dos del Ejecutivo uruguayo agregó que las Fuerzas Armadas del vecino país salieron a la calle bajo el "pretexto de la inseguridad y eso me genera escalofríos".



Topolansky también se preguntó "como militante, si se entregará el poder en Brasil si gana el PT las elecciones con un candidato que no sea Lula.