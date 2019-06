Alem García puso en duda los datos del INE,   pero se equivocó con la cifra de desempleo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alem García, uno de los dirigentes más cercanos al precandidato blanco Juan Sartori, opinó que los datos de desempleo emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) son "erróneos y no coinciden con la realidad", durante una entrevista en Radio Sarandí este viernes.



"Para mí el índice de desocupados que está exhibiendo Estadísticas y Censos del 14 y fracción, 15% aproximadamente, es erróneo, no coincide con la realidad, porque están utilizando la metodología para llegar a ese índice de desocupación absolutamente equivocado", indicó.

En realidad, el último registro del INE marcó que la tasa de desocupación se ubicó en 8% en abril, bajando respecto del 9,5% al que había llegado en marzo, lo que responde a que hay menos gente buscando trabajo.

Sector de Sartori acusa a blancos de disparar "a matar contra candidatura" del empresario By Mayte De Leon Sector de Sartori acusa a blancos de disparar "a matar contra candidatura" del empresario MIRA TAMBIÉN Sector de Sartori acusa a blancos de disparar "a matar contra candidatura" del empresario

García indicó que la metodología utilizada por el instituto para detectar quién está ocupado y quién no es errada ya que se consideran como ocupadas a las personas que en realidad no tienen un trabajo fijo: "Eso hay que cambiarlo", dijo.



"Hace poco hablé con una amiga de Estadísticas y Censos y me informó sobre el método: si se considera (como) ocupado por un trabajo aquel que hizo una changa de 20 días en el mes ...", expresó.



"El que hace una changa de 15 o 20 días en el mes no es lógico que se lo considere ocupado", expresó y agregó: "Si yo soy un desocupado que hace una changuita de 15 días en el mes, ¿me van a considerar con un empleo fijo, con un sueldo permanente y seguro?".

En relación a la propuesta de Sartori de crear 100 mil puestos de trabajo, el dirigente aseguró que hay un equipo económico detrás que estudió la propuesta.



"Sabemos cómo crear 100 mil puestos de trabajo, que en definitiva no son 100 mil porque hay 60 mil que no se perdieron del todo. En los últimos años hay 60 mil puestos de trabajo que están en standby y han determinado que la desocupación haya crecido", indicó.



PIB

Al igual que ocurrió con Sartori cuando fue entrevistado por Gabriel Pereyra en el programa En La Mira, García se negó a contestarle el dato que le consultó.



Pereyra: ¿Cuánto es el PIB per cápita hoy?

​

García: El PIB per cápita sé cuál es, pero no te lo voy a responder porque el método de poner a examen al entrevistado…



Pereyra: Usted no me lo va a responder porque no sabe .



García: Si, yo lo sé.



Pereyra: Entonces cuánto es, diga cuánto es.



García: ¿Me traen acá para hacerme un examen?



Pereyra: Sí .Usted responde lo que quiere responder y lo que no quiere no lo responde, ¿le parece bien?



García: Sí. Ahora, yo conozco los indicadores.



Pereyra: Pero no los dice.



García: No los digo porque no me someto a un examen.



Pereyra: No, no lo dice porque no lo sabe. ¿Me permite seguir el razonamiento?



García: Claro que sí.



Es en ese momento que el periodista le recuerda al dirigente el paso de Sartori por el programa, que luego se hizo viral. Durante la entrevista, Pereyra le consultó a Sartori: “¿Vos sabés cuál es el desempleo?”



“Sí” contestó Sartori pero sin mencionar la cifra, que al ser consultada no quiso decir. “No importa, mirá, vamos a hacer la política… Yo soy un político que no hacía política hace tres meses. Yo fui el primero en decir que hay problemas que no vivo, temas que no conozco. Lo más importante es acercar los políticos a la gente, que no hablen de números, de estudios, de ideas, de discursos…”.