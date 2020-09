Alejo Umpiérrez da el batacazo y se queda al frente de la Intendencia de Rocha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Lo va pasando Alejo Umpiérrez por 11 votos”, le dice una militante frenteamplista a Aníbal Pereyra, candidato a intendente de Rocha por el Frente Amplio. Pereyra apoya una mano sobre su hombro, se agacha, mira hacia al celular de la mujer y le responde: “Lo damos vuelta”.

Unas cuantas horas más tarde, al cierre de esta edición, y con el 90% de los votos escrutados, Pereyra sabrá que la diferencia con Umpiérrez es irreversible, y que el candidato del Partido Nacional es finalmente el ganador de la contienda electoral.



Pero todavía no lo sabe. Por eso Pereyra atiende el teléfono, camina por la casa del Frente Amplio, y mientras la gente lo arenga, se encierra en un cuarto con su equipo y comienzan a poner la atención en las hojas y celulares desplegados sobre una mesa redonda. Más allá de su confianza, sabe que la pelea se definirá por una cabeza. Afuera el clima es distinto: tambores, banderas gigantes, cánticos al grito de “se siente, se siente, Aníbal intendente”.



Pero en el entorno del candidato, a esa altura, todavía había mesura. “Nosotros vimos en todos los pueblos una movilización como la que estamos acostumbrados. Toda la pandemia condicionaba, pero la respuesta de la gente es tremenda y en todos los pueblos hubo mucha responsabilidad ciudadana”, decía Pereyra a El País. Es que antes de llegar a la casa central del Frente en la ciudad de Rocha, sobre las 21:30 horas, el candidato repitió el ritual que hace cada cinco años: votar a las 9:00 de la mañana y recorrer Velázquez, Lascano, Cebollatí, Coronilla, Chuy, La Paloma y otra vez Rocha.



Umpiérrez, por su parte, votó en la Escuela N° 3 de Lascano. Llegó entusiasmado, repartió un par de remeras que decían “Alejo Intendente” a las personas que se acercaron a saludarlo y luego de varias selfies, entró a votar. “Va para adentro”, dijo riendo cuando depositó el sobre. Luego saludó a la mesa de votación y partió rumbo a la camioneta que lo esperaba afuera de la escuela.



Antes de subirse, dijo a El País que durante la mañana había recibido el llamado del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y de “varios amigos”.



“Nos llamaron el presidente Luis Lacalle Pou, Javier García y también candidatos de otros departamentos. Los amigos abundan en todos lados”, expresó. Umpiérrez también se encontró con quien le disputaba la intendencia.



“Nos cruzamos con Pereyra y le dije que si ganaban ellos les iba a llevar una botella de whisky, pero si ganaba (yo), que ellos me la tenían que dar a mí”, contó el nacionalista.



“Vamos, Alejo, ganamos”, gritaban varias personas mientras la camioneta recorría lentamente las calles de Lascano, la ciudad donde nació y creció. Él respondía: “No gano yo, ganamos todos”. La primera parada del candidato fue a tres cuadras de donde había depositado el sobre: en una sede del Frente Amplio. Luego de intercambiar saludos partió hacia un comité del Partido Nacional. Entre chistes y selfies, entró al local, fue al fondo y comió el cordero que los militantes estaban haciendo para esperarlo. Con un poco menos de hambre, luego, se fue a recorrer varias ciudades rochenses: San Luis, 18 de Julio, La Coronilla, Chuy, Castillos y Rocha.



Cuando llegó a la sede de Rocha, donde el blanco y celeste coloreaban la calle, el candidato se reunió con su equipo y decidió no hablar hasta que no estuvieran escrutados todos los votos.



A cuatro cuadras de distancia Pereyra, aún con mesura y desde adentro del local, dijo que Rocha, por esas horas, se jugaba “la construcción cierta que se ha hecho en 15 años”. “En estos 15 años logramos aterrizar el sueño de décadas... la interconexión costera, la terminal de ómnibus en Rocha, edificios públicos, la Universidad de la República, un montón de decisiones de políticas públicas que han generado impactos más favorables para la gente”, agregó Pereyra. Pero el clima empezó a cambiar en la noche rochense. La mesura se empezó a descomprimir y se convirtió en festejos cuando los militantes blancos vieron que con el 90% de los votos escrutados la diferencia a favor de Umpiérrez se hacía casi irreversible: más de 1.000 votos. Sacaron las banderas y se fundieron con las bocinas celebrando el fin de la hegemonía de tres gobiernos frenteamplistas en Rocha. El gobierno nacional y departamental seguirán alineados, pero ahora con otro color.



Militantes blancos coparon.

Aunque el 100% de los votos no habían sido escrutados sobre la medianoche de ayer, fueron varios los militantes del Partido Nacional que comenzaron a tocar las bocinas de sus autos y a festejar la victoria. Al cierre de esta edición, y con un 90% de los votos escrutados por la Corte Electoral, el candidato del Partido Nacional, Alejo Umpiérrez aventajaba, por más de 1.000 votos al frenteamplista Aníbal Pereyra.



Acompañado de un concierto de bocinas, los blancos sacaron las banderas y los autos y rodearon la plaza principal de la ciudad de Rocha con la música que utilizó el presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral del año pasado.



Mientras los blancos se apoderaban de las calles de Rocha, los militantes del Frente Amplio se fueron de la sede de Aníbal Péreyra con pocas fuerzas. “Es para Aníbal que lo mira por TV”, cantaban los blancos



cambiando los nervios por la alegría. A pesar de que durante el día y gran parte de la noche predominó la mesura y la incertidumbre en Rocha.