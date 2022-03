Alejandro Sánchez sobre Heber: “Es un barra brava que va a presionar a la Justicia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“En vez de ser un director técnico, es un barra brava que va a presionar a la Justicia”, expresó el senador frenteamplista Alejandro Sánchez sobre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La afirmación se da luego de que el Frente Amplio diera a conocer 50 denuncias por abusos policiales, y que el ministro respondiera que la oposición busca “generar en la mentira el miedo, el temor, para poder conseguir un voto” en el próximo referéndum.

“Es el mismo ministro que dijo que iba a abrir las puertas de las cárceles si ganaba el ‘SÍ’; el mismo ministro que decía que no tenía ninguna denuncia cuando la asociación de abogados de oficio dijo que había más de 100 casos. A mí no me genera ninguna confianza”, expresó Sánchez en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).



Sánchez recalcó que “el Frente Amplio cometió muchos errores en su gobierno y mucha gente castigó al FA por no bajar los delitos”. “Este gobierno vino con un mandato, en todo caso un deber: le prometió a la gente soluciones. Solo entre enero y febrero hubo un 25% más de homicidios que en enero y febrero de 2019”, agregó.

Además, enfatizó que “ni siquiera está en debate toda la política de seguridad”. “Hay cosas con las que estoy de acuerdo con el gobierno y otras con las que estoy muy en contra. Una cosa era con Larrañaga y otra cosa es con Heber”, cerró.