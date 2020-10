Alejandro Sánchez: “Daniel Martínez no debería haber vuelto a ser candidato"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Señalado como uno de los “herederos” de José Mujica, Alejandro Sánchez, de 40 años, es hoy el senador más joven del Frente Amplio. Después de dos legislaturas como diputado del MPP, el legislador tiene pensado hacer una gira por todo el país siguiendo el consejo de su líder: no dejarse encerrar por el Palacio Legislativo.

Entrevistado por El País, aseguró que la coalición de izquierda perdió las elecciones por errores de gestión, pero también porque no supo escuchar las demandas del sector agropecuario. Consideró, además, que Daniel Martínez cometió un error al presentarse como candidato a intendente luego de perder el balotaje.

-¿Qué siente al ser señalado por José Mujica como uno de sus herederos junto a Yamandú Orsi?



-Lo que pienso es que no hay herederos. Mujica es inigualable, inconmensurable. Naturalmente sentarse en la banca de él pesa, pero no me siento heredero. Lo que sí veo es que “Pepe” ha depositado una enorme confianza en un conjunto de compañeros.

-¿Qué consejo le dio Mujica?



-Me dio varios. Tener esta representación implica estudiar mucho, pero no se agota dentro de estas cuatro paredes. El Palacio Legislativo logra encerrar a las personas, te termina ahogando mucho y te puede sacar la mirada fresca de la sociedad. Lo que dice Mujica es que no hay que dejarse atrapar por el Palacio y hay que recorrer el país. “Siempre quedate en la casa de un compañero”, me dijo. Eso es algo que hacemos en el MPP.



-¿Por austeridad?



-Obviamente que ahorramos (risas). He intentado vivir como siempre, de hecho tengo un auto que lo tengo que arreglar. Capaz que lo arreglo ahora que soy senador (risas). Uno no puede venir acá y olvidarse de dónde viene. No me olvido nunca que yo soy del barrio municipal de la Gruta de Lourdes. No quiero cambiar. Nunca entendí la política como blanco o negro, en la Cámara de Diputados tenía buen diálogo con todas las bancadas y ahora vengo a pagar derecho de piso en el Senado (risas).

-¿El Frente Amplio puede gestar en cinco años un liderazgo que sustituya a José Mujica, Tabaré Vázquez y Danilo Astori?



-Creo que se puede, porque ya existe. A mí me gusta que el dilema del Frente Amplio sea que para 2024 hay 10 personas que pueden ocupar un lugar en una fórmula. No soy de los que piensa que el trabajo político es tratar de impedir que otros lleguen. Creo que se tienen que potenciar los referentes. Pienso en (Carolina) Cosse, (Yamanú) Orsi, (Mario) Bergara, Óscar Andrade y otras gente que puede andar en la vuelta. Está (Álvaro) Villar también.

-¿A Daniel Martínez lo descarta para esa carrera?



-Daniel forma parte de la estructura de liderazgo del FA.



-¿Sigue vigente su liderazgo después de dos derrotas?



-Está claro que Daniel tuvo un traspié electoral fuerte, que se debió a un error de interpretación. Logró ganar una interna del FA, disputar la presidencia y no debería haber vuelto a ser candidato a intendente. Debería haber seguido trabajando en una estructura de liderazgo nueva, pero él tomó otra decisión. Yo estoy muy tranquilo porque se lo dije. Tomó la decisión que tomó y lo que se demostró es que tuvo un traspié muy importante. Yo lo que digo es que el FA no se puede transformar en una picadora de carne donde usa a la gente cuando está en determinados lugares y después no los apaña. A los compañeros hay que quererlos; yo los quiero. Puedo tener muchas diferencias, pero los quiero. Yo llamé al “Pelado” Martínez el día de las elecciones municipales cuando perdió para ver cómo estaba y llamé a Cosse también para felicitarla.

Foto: Estefanía Leal

-¿Qué le dijo Martínez?



-“Vamo’arriba” (risas). Él ahora se tomó unas vacaciones, pero creo que tiene que volver y el FA le tiene que encontrar un lugar. A Martínez y a Villar.



-Dicen que en política no hay muertos, ¿cuál es su opinión sobre la situación de Martínez?



-Creo que no hay muertos, hay heridos graves. El problema es cuando en política solo se piensa en la próxima elección. Hay gente que hoy está discutiendo cómo va a ser la fórmula del 2024 y eso es un grave error.



-El FA empezó la autocrítica. ¿Por qué se perdió?



-El FA inició un proceso de autocrítica y yo tengo mis intuiciones (...) Hubo dificultades de gestión del gobierno, de la fuerza política y de la campaña misma. El problema es que el FA no había reconocido muchas demandas, por ejemplo las del sector agropecuario. Se reaccionó inmediatamente diciendo ahí están todos los oligarcas y no quiero escuchar. El FA se alejó de las demandas sociales, porque si bien es cierto que en Un Solo Uruguay había gente que estaba tratando de generar un movimiento en contra del gobierno, este surgió de demandas reales.

-¿El FA pecó de soberbia?



-En parte sí, naturalmente que pecamos de soberbia invisibilizando algunas demandas (...) El ser humano es un bicho que valora lo que no tiene cuando se pierde. Creo que hoy hay mucha gente que apostó a un nuevo gobierno y pensó: “no nos va a meter la mano en el bolsillo”, y ya las metió. Resulta que no era natural que siempre aumentara el salario, había una política atrás. Pero hoy es necesario una nueva estrategia, lo que implica darnos cuenta de nuestros errores y construir una alternativa. No quiero ser oposición de este gobierno.

-¿Qué quiere decir eso?



-Ser oposición es trancar todo. Es ponerme a discutir diciendo que el gobierno está haciendo todo mal... Eso fue lo que nos hicieron.

-Pero ahora se sale con un referéndum en contra de la Ley de Urgente Consideración (LUC)...



-El presidente nos mete la ley más grande de la historia y esto es una degradación de la calidad democrática.



-¿No corre el FA el riesgo de un traspié político dada la alta aprobación de Luis Lacalle Pou?

-Puede ser. Al gobierno lo maneja una agencia de publicidad y, además, es bueno haciendo publicidad. Tiene aprobación porque también ha hecho cosas buenas, como la gestión sanitaria. El impacto social no lo vieron, esa perilla no la movieron y hay gente pasando dificultades.



-El gobierno dice que el FA derrochó durante su gestión.



-El argumento del despilfarro es la justificación del ajuste. En momentos que aumentan los usuarios de ASSE, los recortes van a afectar a la gente. El déficit hay que bajarlo con pulidora, no con motosierra como lo están haciendo.