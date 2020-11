Entre la "alegría" y el "oportunismo": así reaccionaron colorados a interés de Almagro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sorprendió diciendo que se siente "absolutamente batllista" y sacudió la interna del Partido Colorado con opiniones que van de un extremo a otro. Las declaraciones de Almagro surgen del libro "Luis Almagro no pide perdón", que desde hoy está en librerías.

Almagro, que nació en el seno del Partido Nacional para luego pasar por el Movimiento de Participación Popular (MPP), dejó entrever su elección partidaria y abrió las puertas a una posible candidatura por el Partido Colorado.



¿Qué dijeron en filas coloradas? Con posiciones encontradas, sus principales dirigentes dieron su parecer luego de que Almagro abrió las puertas a una posible candidatura. Algunos ven su llegada con "buenos ojos" y otros creen que se trata de "oportunismo".

Julio María Sanguinetti se "alegra" de que Almagro "se acerque al Batillismo"

El expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a El Observador que se "alegra" de que Almagro se acerque al Batillismo". "Nos alegra que alguien que ha estado lejos de nuestras posiciones, y que es una figura pública relevante, tome ahora una decisión distinta y se acerque al batllismo que es la filosofía inspiradora del país", indicó.

Felipe Schipani: "Las puertas del Partido Colorado están abiertas"

El diputado Felipe Schipani, en tanto, utilizó su cuenta de Twitter para manifestarle a Almagro que tiene las puertas abiertas para sumarse a la colectividad política. "Las puertas del Partido Colorado están abiertas para todos aquellos demócratas que quieran trabajar por el país, inspirados en la libertad y la justicia social", sostuvo.

Conrado Rodríguez: "No todo suma en un partido político"

El diputado Conrado Rodríguez, en tanto, fue crítico con una eventual llegada de Almagro al Partido Colorado. A través de su cuenta de Twitter, expresó: "De blanco, a integrante del MPP, y ahora supuestamente Batllista. De bancar al régimen de Maduro, a ser su oponente. De permitir suspender a Paraguay del Mercosur para que entrara Venezuela en época Chavista, a luchar contra el Chavismo. No todo suma en un Partido Político".

Tabaré Viera: "Me parece un oportunismo"

El senador Tabaré Viera se posicionó en la misma línea que Rodríguez y fue crítico con la postura planteada por Almagro. "Me parece un oportunismo", dijo este martes a "Doble click" (Del Sol). "Es fácil pensar que el Partido Colorado está desesperado buscando candidato, pero no todo suma", indicó.



"No creo que sea bueno para el Partido Colorado que Almagro fuera candidato (...) No se puede llegar a un partido, afiliarse y ser candidato", agregó. De todos modos, Viera señaló que sí podría "venir a militar".

Coutinho: "Lo veo con buenos ojos"

El senador Germán Coutinho fue de los que dio el visto bueno a una eventual llegada de Almagro a filas coloradas.



"Que dirigentes y actores políticos que tengan el protagonismo de Almagro quieran definir un futuro político en una interna colorada me entusiasma", dijo a La Diaria. "Que alguien quiera venir a un lugar donde últimamente lo que ha pasado es que la gente se ha ido, lo veo con buenos ojos", agregó.

Ope Pasquet: "Que ahora diga que descubre su vocación o convicción batllista a mí me resulta asombroso"

El diputado Ope Pasquet dijo que las declaraciones de Almagro son "francamente asombrosas", principalmente por su "trayectoria política anterior".



"Él reivindicó varias veces sus orígenes nacionalistas, después se incorporó al Frente Amplio y fue hasta senador del MPP. Que ahora diga que descubre su vocación o convicción batllista a mí me resulta asombroso", comentó a La Diaria. De todos modos, Pasquet afirmó que nada le impide a Almagro participar de las elecciones internas del Partido Colorado.