Sin alcohol ni propaganda: la lista de normas de la Corte Electoral para las internas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De cara a las elecciones internas del próximo domingo 30, la Corte Electoral divulgó este miércoles una serie de “normas sobre garantías electorales”.



Por un lado, 48 horas antes del 30 de junio “debe cesar necesariamente la propaganda proselitista en la vía pública o que se oiga o perciba desde ella en los medios de difusión escrita, radial o televisiva, así como la difusión de resultados de encuestas o consultas o cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la ciudadanía”, detalla el comunicado de la Corte.



Esta prohibición comienza a las cero horas del viernes y va hasta las 20:30 horas del domingo.

Además, todos los patrones “deberán conceder a los ciudadanos habilitados a votar que estén bajo su dependencia un término no menor de dos horas para que comparezcan a sufragar” el día de las internas. Esto “sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan”.



A su vez, la Corte explicó que “no puede estorbarse el tránsito de los votantes, molestárseles en el ejercicio de la votación ni provocarse desórdenes, tumultos o agresiones que perjudiquen el desarrollo regular del acto electoral”.



Asimismo, se aclara que mientras estén abiertos los circuitos de votación “la entrega de las hojas de votación solo puede efectuarse a una distancia superior a los 100 metros del local donde funcionen comisiones receptoras”.



En tanto, durante el horario que en que se realice la elección no se podrán llevar adelante espectáculos públicos –ni en lugar abierto o cerrado-, manifestaciones o “reuniones públicas de carácter político”.



Entre las 19:30 horas del sábado 29 y hasta el cierre de la votación no se podrán “expedir” bebidas alcohólicas.

“Ninguna autoridad pública podrá intervenir bajo pretexto alguno en el funcionamiento de las Comisiones Receptoras de Votos”, indica la Corte. “Esta prohibición no excluye el asesoramiento y la asistencia que puedan proporcionar los funcionarios electorales”, agrega.



“Queda igualmente prohibido a toda autoridad pública intervenir en el acto electoral para coartar, impedir o alterar la libertad de la votación mediante la influencia de sus cargos o la utilización de los medios de que estuvieran provistas sus reparticiones”, finaliza el comunicado.