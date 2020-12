"No alcanza con un saludo de fin de año o un reconocimiento", dijo Bergara a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas más tarde del mensaje de fin de año del presidente Luis Lacalle Pou a través de su cuenta de Instagram, el senador frenteamplista Mario Bergara apuntó contra el mandatario al indicar: "No alcanza con un saludo de fin de año o un reconocimiento, hay que ayudar a esa gente".

"Quiero tener un reconocimiento especial este 31 para los uruguayos que la están pasando mal. Algunos ya la venían pasando mal y la pandemia fue peor. Nuestra mayor dedicación es para con ustedes", declaró este mediodía el mandatario.

En rueda de prensa, Bergara destacó esta tarde que el Frente Amplio "ha vuelto a tender la mano ante el recrudecimiento de la pandemia" para trabajar "mancomunadamente". En ese sentido, dijo que la oposición pedía que se tomaran "más medidas que redujeran la movilidad".

"Seguimos a oscuras nosotros y la población en general de dónde estamos parados con el tema de las vacunas", agregó Bergara.

En su mensaje, Lacalle Pou aseguró que "en pocos días" se informará "a la población y al Parlamento sobre cómo son las negociaciones" que se están llevando adelante.

Bergara sobre nuevas tarifas: "No es un buen momento"

Por otro lado, el exministro de Economía consideró que "no es un buen momento" para el ajuste tarifario anunciado este martes por el gobierno "sobre todo para aquellas familias que peor la están pasando". Recordó que la oposición solicitó la postergación de estos incrementos "para los segmentos de la población que hoy están más vulnerables, pero entendemso que haya una adecuación anual de tarifas".

No obstante, hizo dos precisiones. Respecto a la no suba del gasoil, dijo que desde hace tres años que no se incrementa su precio, y consideró que es "definitivamente falso" que la suba de tarifas sea por debajo de la inflación.

"La última suba de tarifas se inició en el mes de abril. Por lo tanto, hay que considerar los nueve meses, que van desde abril hasta fin de año. La inflación en estos meses ha sido bastante menor que la mayor parte de la suba de tarifas", destacó Bergara.

En ese sentido, dijo que se "rompe una tradición" de los últimos 16 años anteriores, con tarifas "por encima de la inflación, y los salarios reales están cayendo, están subiendo por debajo de la inflación".

"Claramente en términos de bienestar de los trabajadores, este ajuste tarifario implica una mayor carga de las tarifas públicas en el salario de los trabajadores", remarcó el economista.