Alcántara negoció comisión con Valdez por obras en el Centenario

En las cinco conversaciones grabadas entre Wilmar Valdez y Walter Alcántara surgió que un empresario coreano propuso cambiar el nombre del Estadio Centenario por Centenario Hyundai. La empresa pretendía invertir 253 millones de dólares en la remodelación total del estadio para dejarlo listo para el Mundial 2030 que Argentina, Uruguay y Paraguay pretenden organizar juntos, según las charlas grabadas por Alcántara, a las que accedió El País,

La propuesta coreana también incluía la construcción de un centro deportivo y un parque temático sobre el fútbol en el Parque de los Aliados. Se mencionó, además, la construcción de una pelota gigantesca como entrada al museo del fútbol.

En otro de los diálogos, Alcántara le ofreció a Valdez "un bosquejo" de licitación que Hyundai Construcción armaría sobre el proyecto global para el Estadio Centenario.

Siguen partes de los diálogos que escuchó El País:

Alcántara: Yo creo que esta semana ya tengo el bosquejo.

Valdez: ¿Bosquejo del proyecto?

Alcántara: No, de un llamado. (...) Porque viste que los tipos (Hyundai) son expertos en llamados. Es un llamado a proyecto, financiación, construcción, todo.

Valdez: Cuando lo tengas me lo pasás y yo lo tomo como propio.

Alcántara: Por otro lado yo quería decirte, los tipos (Hyundai) siempre piensan que nuestra parte, Uruguay, es Dimitri (Kagioglou) y yo. En realidad somos tres.

Valdez: Sí, sí, sí.

Alcántara apremió a Valdez para que la AUF realizase el llamado. De esa manera, el proyecto avanzaría y la empresa coreana enviaría dinero. "No es que mandan los US$ 255 millones. Ahora me enteré que mandan partidas", agregó.

Valdez: Sí claro, por supuesto.

Alcántara: La primer partida están contemplados los tres de ustedes. (US$ 1.000.000 para cada uno por la intermediación).

Con su celular, el intermediario grabó cinco conversaciones con Valdez, la mayoría de ellas ocurrieron en la calle dentro de la camioneta Hyundai, modelo Tucson, perteneciente al expresidente de la AUF.

Valdez no quería que lo vieran con Alcántara en la sede de la AUF, según dijo el lobista en una entrevista concedida a El País. A partir de ese momento, explicó, comenzó a grabarlo porque entendió que lo podían incriminar en algo.

Las cinco charlas grabadas duran en total dos horas y ocho minutos. Durante la campaña preelectoral en la AUF, Alcántara envió 21 audios editados al entonces candidato Arturo del Campo. Las conversaciones refieren a los negocios de remodelación del Estadio Centenario de cara a la Copa del Mundo 2030 y a la esponsorización de la Celeste.

En otro tramo de la conversaciones, Valdez y Alcántara dialogaron sobre comisiones por intermediar en los negocios con Hyundai Construcción para refaccionar el Centenario.

Alcántara: ¿Querés que hable con alguien más de la comisión (interinstitucional que analizaba la remodelación del Centenario)?, o siempre hablo contigo? Eso es una pregunta que me quedó pendiente....

Valdez: Debés hablar conmigo porque si no los otros van a... No es fácil en estos temas. Van a entrar a ir a buscar alguna puntita (por una comisión).

Alcántara: Sí, te entendí.

Valdez: Lamentablemente hay que llevar las cosas por acá, si no te pinchan el globo.

Alcántara: Increíblemente hubo intentonas. A mí me dio toda la sensación que hubo intentonas. De puntitas. Por el lado de CAFO.

Valdez: No tengas dudas. Por eso los lugares donde nos encontramos (en la calle).

Alcántara: Nosotros no somos eternos, ni yo, ni vos, pero tampoco el cargo. O sea, yo quiero que salga contigo. ¿Entendés? Vos viste que esto mañana salta un estúpido pasa algo; acá lo importante sos vos.

Valdez: Claro, lógicamente.

Alcántara: ¿Me entendés? Entonces a mí me da miedo...

Valdez: Lo que pasa que hay que abrocharlo mientras estoy yo.

Etchebarne: "Se abrió una Caja de Pandora" Silvia Etchebarne, la abogada del lobista Walter Alcántara, dijo que los audios que su cliente grabó al expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, generaron un efecto dominó que terminó en la intervención de la FIFA a la AUF. "Es indudable que habrá un antes y un después en el fútbol uruguayo con esos audios", sostuvo.



Expresó que, gracias a ello, los uruguayos pudieron enterarse de primera mano del trasfondo oscuro que había en el funcionamiento de la AUF. "Esas conversaciones grabadas por mi cliente desnudaron los males del fútbol uruguayo", insistió Etchebarne.



A juicio de la profesional, ahora el futuro de la Asociación se ve mucho más esperanzador. "Sin duda que el detonante de esta nueva realidad que se abre fueron los audios. Si Alcántara no hubiera enviado las grabaciones a (Arturo) Del Campo, estaríamos igual que antes y muy mal", expresó Etchebarne. Los audios fueron grabados en varias locaciones y en relación a distintos temas hace unos tres años, según informó Etchebarne.



¿Qué llevó a Alcántara a grabar las conversaciones? "Hubo determinadas circunstancias extrañas o por lo menos anómalas que no tienen que ver con una cuestión económica sino con su resguardo personal que hizo que él empezara a grabar las conversaciones", dijo la abogada de Alcántara. Y agregó: "No olvidemos lo que Valdez significa. Representa a una institución. Además tiene una condición de que él es escribano público. No son declaraciones que dice cualquier persona. Él es depositario de la fe pública y una persona formada en Derecho". Etchebarne explicó a El País que Alcántara "no difundió los audios", sino que "se los dio a una sola persona" que fue Arturo del Campo.



Y agregó que Del Campo y el periodista Julio Ríos mostraron las grabaciones a Valdez. Luego este renunció a su cargo y a su candidatura en la AUF.



Producción: Lucía Baldomir, Florencia Traibel y Mateo Vázquez