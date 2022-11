Alcaldesa del CH ya recibió quejas de vecinos por cambios en tránsito de Pocitos y Punta Carretas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cambios en el tránsito en los barrios Pocitos y Punta Carretas, que anunció ayer la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, ya generan polémica por su impacto y el tratamiento entre los actores vinculados a la gestión capitalina. Con el nuevo plan, entre otras modificaciones, la calle 21 de setiembre será flechada.

Matilde Antía, alcaldesa del Municipio CH, que abarca el territorio que se verá afectado por las obras, lamentó en diálogo con El País que se enteró de los cambios por el mensaje público de Cosse. "Yo me enteré ayer, al igual que los concejales municipales, por la conferencia de prensa", dijo.



"Me parece mal que a nosotros no nos hayan consultado antes, ni nos hayan informado, por lo menos. Somos los primeros en poner la carita por la gente. Salió esto en vivo y mi celular ya estaba explotando: '¿cómo va a ser esto?', '¿qué van a hacer?", fueron algunas de las preguntas que recibió, según relató Antía.



Por el momento, le han llegado varias críticas de vecinos de la calle Solano Antuña, que es una calle vecinal que "va a tener obra y van a pasar ómnibus todo el tiempo".

Si bien subrayó que ella "no es técnica", como para evaluar aún el plan anunciado, la alcaldesa estimó que esto "va a generar impacto bastante grande, son como 20 intervenciones en una zona", van a implicar "cambios completamente en la movilidad de la ciudad".



De todos modos, Antía señaló que "confía" en el que proyecto "está estudiado", pero insistió en que debería de haber sido comunicado previamente, incluso para sumar intervenciones y para solucionar reclamos de vecinos.

"La intendencia lo podría haber comunicado un poquito mejor, hay muchos vecinos que se enteraron por la prensa, leyendo el diario hoy; vecinos que les va a cambiar la vida del barrio", manifestó.



La alcaldesa aguarda para ver las simulaciones de cómo modificaría el tránsito las obras anunciadas para dimensionar su impacto. "Me gustaría ver un estudio técnico más completo", destacó, al mismo tiempo que prefirió no hacer mayores comentarios sobre el plan hasta contar con más elementos.

"El tránsito es uno de los mayores problemas que tenemos en el territorio y me parece bien que estén haciendo algo para solucionarlo, hay que ver si funciona, ¿no?", enfatizó.