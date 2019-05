Alberto Fernández: "Si dudara de la honestidad de Cristina nunca hubiera aceptado estar junto a ella"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Finalizada la reunión en la casa de José Mujica, el precandidato argentino Alberto Fernández dialogó con los medios de comunicación. "'Pepe' es para mí un guía. Es un hombre de una enorme claridad conceptual y que ha hecho de la política un valor enorme. Yo soy un militante político de toda la vida, no soy alguien salido a la escena, si no alguien que ha llegado luego de haber militado siempre. Para todos los que hacemos política, 'Pepe' es un modelo a seguir. En todos estos años hablamos muchas veces. 'Pepe' siempre me decía: 'Vos siempre me traés candidatos y vos nunca sos candidato'. Así que vine a darle el gusto", explicó.

"Dice que tengo una changa pesada, pero yo lo hago con mucho optimismo y mucha seguridad de que podemos corregir las cosas en la Argentina, que siento que en los últimos tiempos no se han hecho bien. Siempre escucharlo a 'Pepe' va más allá de lo coyuntural. Él propone una filosofía política que yo comparto y quiero respetar", agregó.

Asimismo, Fernández comentó: "Hablamos de cómo está Uruguay, cómo está Argentina y el deseo que tenemos los dos de reconstruir la patria grande que es América Latina".

RELACIONADAS Alberto Fernández se reunió con Mujica: "Vuelvo a encontrarme con un maestro", dijo By Rosana Decima Alberto Fernández se reunió con Mujica: "Vuelvo a encontrarme con un maestro", dijo Alberto Fernández se reunió con Mujica: "Vuelvo a encontrarme con un maestro", dijo

Consultado sobre el encuentro con el precandidato frenteamplista Daniel Martínez, señaló: "La verdad es que no lo conocía. Sabía que nos íbamos a encontrar en México en unos meses en una reunión. Para mí fue muy lindo conocerlo. Me parece alguien con un enorme futuro y que piensa, por lo que escuché, bastante parecido a mí".

Por otra parte, sobre la situación que atraviesa Venezuela, Fernández recalcó que si fuera presidente de Argentina su postura sería "acompañar a Tabaré Vázquez" porque "la actitud de Uruguay es una actitud de enorme dignidad".

"Nadie duda que en Venezuela hay un problema. Nadie duda que hay que preservar los derechos individuales y la democracia en Venezuela. Lo que dudamos es que la solución que se propone sea una buena solución. Por eso me parece que lo que está proponiendo Tabaré Vázquez y Andrés Manuel López Sobrador en México es un camino alternativo. Uruguay, a nosotros los argentinos, nos ha dejado en off-side", sostuvo.

De todos modos aclaró que no cree que en Venezuela haya democracia plena.

Por último, Fernández fue consultado sobre su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, quien es investigada en la vecina orilla por corrupción. "No dudo de la inocencia de Cristina. Si yo dudara de la honestidad de Cristina nunca hubiera aceptado estar junto a ella. Si hay algo de lo que no dudo es eso: su honestidad. A Cristina la he criticado por soberbia, por momentos por arbitraria, pero nunca por deshonesta", finalizó.